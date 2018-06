Für Theo Miller war die Heimat ein Fest

Trauer um Theo Miller: Der Laupheim-Kundler, für den die Heimat ein Fest war, ist kurz vor Beginn des Heimatfests im Alter von 91Jahren gestorben. Am Donnerstag, 5. Juli, findet in der Aussegnungshalle auf dem Neuen Friedhof eine Trauerfeier statt (Beginn: 10 Uhr).

„I hätt Ihne do a Bildle.“ Auf Theo Miller war Verlass, wann immer die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ eine historische Aufnahme zur Lokalgeschichte brauchte. Tausende Bilder und Dias hütete er in seinem Archiv und hat sie der Öffentlichkeit stets gern zugänglich gemacht. Seine Lichtbildrevuen über Land und Leute, Altlaupheimer Wirtschaften und Originale sind legendär, ganz zu schweigen von seinen Vorträgen zum Thema „Laupheim gestern und heute“. Denn Miller sammelte nicht nur Fotos von früher, sondern dokumentierte mit seiner Nikon auch nimmermüde die Gegenwart. Das machte ihn zu einem Bewahrer der Vergangenheit und zu einem Chronisten der Entwicklung, die seine Heimatstadt in den zurückliegenden Jahrzehnten genommen hat.

Das Fotografieren fasziniert Miller, seit er 1936 zur Kommunion seinen ersten Apparat geschenkt bekommt. Seine Jugend ist vom „Dritten Reich“ geprägt. Er wächst im Jungvolk und in der Hitlerjugend heran. 1944 wird er an die Front geschickt und gerät nach Kriegsende in russische Gefangenschaft. Er erkennt, dass auch im Sowjetstaat fanatische Polit-Funktionäre Elend über das Volk bringen – „fortan war ich überzeugter Demokrat“. Erst im Dezember 1949 kehrt er nach Laupheim zurück. Er bedauert, kein Weihnachtsgeschenk für seine Eltern zu haben. „Junge“, sagt die Mutter, „du bist doch das größte Geschenk.“

Theo Miller arbeitet fortan im elterlichen Betrieb, der Firma Fischbach & Miller, deren Haarteile und Perücken weltweit gefragt sind. Seine Frau Helga ist dort beschäftigt, „es war Liebe auf den ersten Blick“. 1955 heiraten sie, bekommen drei Söhne.

Um seinen 50. Geburtstag herum erwacht die Passion, Fotos zu sammeln. Er hält einen Vortrag mit Bildern, die seine Jahrgänger als Schulkinder zeigen, und mit zeitgenössischen Aufnahmen von Laupheim. Prompt melden sich Vereine und andere Interessenten. Miller bekommt alte Fotografien und Postkarten überlassen, die sich auf Dachböden und in Nachlässen finden. Und er geht selbst auf Motivsuche, beschäftigt sich mit schwäbischer Mundart, publiziert. Das reicht von der Herausgabe des Altlaupheimer Kalenders (von 1990 bis 2005) über das Büchlein „So schwätzt ma z’Laupa“ bis zu Gedichtbänden mit Versen von Karl Dilger. Elf Jahre lang trägt er in der Heimatstunde vor – es sind beglückende Momente für jeden, der Laupheim liebt. Darüber hinaus engagiert er sich für das Museum und im Verkehrs- und Verschönerungsverein, pflegt mit Hingabe die Höhenanlage. Für seine Verdienste um die Stadtgeschichte wird ihm 2010 die Bürgermedaille verliehen.

Noch vor ein, zwei Jahren war er regelmäßig auf seinen Streifzügen durch die Stadt anzutreffen – bis die Kräfte schwanden. Zum Neunzigsten hat der VVL ihm zu Ehren eine Winterlinde gepflanzt. Möge sie so tief wurzeln wie Theo Millers Heimatliebe.