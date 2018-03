Für Ivo Gönner steht Bildungsgerechtigkeit an erster Stelle

Ulms Altbürgermeister Ivo Gönner hat sich am Montag in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule den Fragen der VHS-Leiterin Sabine Zolper zum Thema Gerechtigkeit gestellt. Die eineinhalbstündige Fragerunde stieß auf starke Besucherresonanz.

Zum ersten Mal wurde er als Kind mit dem Thema Gerechtigkeit konfrontiert, erzählte Gönner. Wenn der Verursacher einer Übeltat nicht klar auszumachen gewesen sei, hätten alle drei Jungs von der Mutter eine Ohrfeige bekommen. In den fünfziger Jahren sei es bei der Erziehung halt doch etwas rauer zugegangen. Die Wahl des Jurastudiums hätte nicht mit einem ausgeprägten Streben nach Gerechtigkeit zu tun, vielmehr: „Da hat man die meisten Möglichkeiten.“

Gängige Ansicht der Juristen sei: „Es gibt keine Gerechtigkeit.“ Wichtig sei, „dass eine Befriedung stattfindet.“ Da sei er als Ulmer OB ständig gefordert gewesen, „von morgens bis abends für Frieden zu sorgen.“ Vom Repräsentanten der Stadt erwarteten die Bürger, dass sie sich mit ihm identifizieren können und dass sie gerecht behandelt werden. Beim Eid am Schwörmontag habe er sich regelmäßig dazu verpflichtet, Arme und Reiche gleich zu behandeln.

Ivo Gönner ging auf die Vorstellung von Gerechtigkeit bei den Römern und Griechen ein und machte deutlich, dass dieser Gerechtigkeitsbegriff bis ins 19. Jahrhundert Geltung hatte. Dann erst habe sich die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit oder sozialen Gerechtigkeit gestellt. Ulms Ex-OB beschrieb die Rolle des Staates mit einem Bild: Dieser stellt die Leiter hin, aber jeder müsse den mühsamen Weg nach oben selber gehen. Bei einem Handicap müsse der Staat die Rolle des „Begleiters“ übernehmen. „Die Startchancengerechtigkeit ist Aufgabe der Allgemeinheit.“ Würden alle das Abitur machen, hätte das „katastrophale Folgen“. Schon jetzt seien 50 Prozent Studium-Abbrecher zu verzeichnen. Allerdings dürften mit unterschiedlichen Bildungswegen keine „unterschiedlichen Wertigkeiten“ verbunden sein.

„Durch Steuern steuern“

„Welchen Stellenwert hat die Politik bei der sozialen Gerechtigkeit?“, lautete eine Frage von Sabine Zolper. Gönner plädierte leidenschaftlich dafür, dass der Staat die Rahmenbedingungen schafft, etwa durch Steuern. „Durch Steuern steuern“, lautete seine Botschaft. Das sei eine Dauerbaustelle der Politik. Ein zwingendes Muss sei, dass man vom Lohn leben kann, und die Lohngleichheit von Mann und Frau. Er setzte sich für die in früheren Jahren diskutierte Gewinnbeteiligung ein, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Handlungsbedarf sieht er bei der Mehrwertsteuer, diese sollte entrümpelt werden, „dann könnte man sie auch um ein paar Punkte senken“.

Der gebürtige Laupheimer Gönner glaubt nicht, dass die soziale Gerechtigkeit auf dem Rückzug sei: „Es gibt keine schreiende Ungerechtigkeit.“ Allerdings lebten die Menschen heute auf Kosten der Natur und der Dritten Welt, „da gibt es schreiende Ungerechtigkeit.“ Ein bedingungsloses Grundeinkommen lehnt er ab, das wäre mit Ungerechtigkeit verbunden. „Das können wir nicht stemmen.“ Das „Abstandsgebot“ zwischen denen, die einer Beschäftigung nachgingen und jenen, bei denen dies nicht der Fall sei, müsse gewahrt sein.

„An welchen Stellschrauben würden Sie drehen, wenn Sie als Bundeskanzler gewählt würden“, wollte ein Teilnehmer wissen. Diese Frage brachte Gönner nicht in Verlegenheit. Bildungsgerechtigkeit stehe für ihn an erster Stelle, gab er zur Antwort. Sodann müsse das Steuersystem geändert werden, hier bestehe strukturelle Ungerechtigkeit, die Mittelschicht trage eine zu große Last. Und schließlich: „Wir müssen in Europa besser zusammenkommen. “ Er wünscht sich, dass das Christsein mehr gelebt wird.