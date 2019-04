Für den Klimaschutz in den Ferien nach Stuttgart

Einsatz für Klimaschutz auch in den Ferien: Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Laupheim hat sich am Feitag mit selbstgebastelten Plakaten auf den Weg nach Stuttgart gemacht, um dort eine „Fridays for Future“-Demonstration zu unterstützen.

Wie die jungen Leute selbst berichteten, nutzten sie für die Anreise den Zug, um das Autofahren zu vermeiden und „ein Beispiel für alternative Mobilität zu geben“, wie sie in einer Meldung aus der Landeshauptstadt erklärten.

Die Laupheimer demonstrierten gemeinsam mit gut 800 weiteren engagierten Schülerinnen und Schülern für den Umweltschutz.

Die sechs Jugendlichen organisierten diese Fahrt extra in den Ferien, um keine Schule zu schwänzen und damit zu zeigen, dass sie für den Umweltschutz auch ihre freie Zeit opfern. Auch das schlechte Wetter und Komplikationen bei der Zugverbindung hielten sie nicht davon ab, sich für ihre Ziele einzusetzen.

Für ihren Beitrag zur Demonstration gestalteten sie mehrere Plakate unter anderem für Europa und den Klimaschutz mit Sprüchen wie „RETTET DIE europa WAhLEn“, oder „I want a hot date, not a hot planet!“.

Ihr Fazit: Um diese Forderungen deutlich zu machen und das starke Gefühl des Zusammenhalts zu spüren, sei Stuttgart der perfekte Ort gewesen. Dabei habe man direkt ein paar Inspirationen für die nächste Demonstration in Laupheim sammeln können. Die werde voraussichtlich am 10. Mai stattfinden.