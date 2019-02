Fünf Gruppen, ein Ziel

In eineinhalb Wochen startet die SZ-Laufgruppe in ihr zwölfwöchiges Training für den Halbmarathon am 11. Mai in Bad Waldsee. Chefcoach Alexander Schwarz stimmte die Teilnehmer am Dienstagabend bei einem „Run-off“ auf die große Herausforderung ein – und verteilte die Trainingspläne für die fünf verschiedenen Leistungsgruppen.

„Gratulation zu eurer Entscheidung“, begrüßte Schwarz die Teilnehmer – etwa 60 der 70 gemeldeten waren gekommen – in der Olympia-Gaststätte. „Der 11. Mai wird ein großer Tag für euch. Das Waldseer Lauffieber ist eine tolle Veranstaltung mit familiärer Atmosphäre.“ Der 21,1 Kilometer lange Rundkurs führt zunächst einmal um den Stadtsee, ehe es an saftigen grünen Wiesen vorbei nach Reute, wo das Kloster einen schönen Anblick bietet, und wieder zurück nach Bad Waldsee geht. Er selbst habe sich drei Ziele gesetzt, verriet Schwarz: „Ich möchte euch in zwölf Wochen fit kriegen, alle gesund und sicher ins Ziel bringen und mir alle eure Vornamen merken.“

Zumindest die ersten beiden Punkte decken sich mit jenen der Teilnehmer, die allerdings unterschiedliche Zeiten anvisieren, in denen sie das Ziel erreichen wollen. Fünf Leistungsgruppen hat Alex Schwarz deshalb gebildet, die von ihm und seinem Trainerteam vom TSV Laupheim, unter dessen Dach das Projekt als Halbmarathon-Vorbereitungskurs läuft, betreut werden. Das Hauptansinnen der mittlerweile dritten Auflage des Projekts, Neulingen den Einstieg in den Laufsport zu erleichtern, kommt dabei voll zum Tragen: Die mit 24 Startern größte Gruppe unter den 70 Teilnehmern im Alter von 20 bis 64 Jahren (52 Frauen und 18 Männer) sind die Anfänger, die sich „Ankommen“ ohne konkrete Zeitvorgabe zum Ziel gesetzt haben. Wobei der Veranstalter das Limit bei drei Stunden angesetzt hat. „Das schafft ihr locker“, beruhigte Alexander Schwarz die Skeptiker.

Behutsames Aufbautraining

Betreut werden diese 24 Läufer/innen von Eugen Fakler, der vor acht Jahren als 65-Jähriger mit Hilfe der SZ-Laufgruppe seinen ersten von mittlerweile vier Marathonläufen bewältigt hat. Um diese Gruppe behutsam ans Laufen heranzuführen, haben die Mitglieder bereits ein Aufbau-Training als Hausaufgabe bekommen: eine Minute laufen, eine Minute gehen, und das zehnmal, wobei das Pensum nach und nach gesteigert wird.

17 Teilnehmer werden unter Anleitung von Thorsten Schmid auf eine Zielzeit von 2:30 Stunden trainieren, deren elf versucht Alexi Papadopoulos mindestens in einer Zeit von 2:15 über die Ziellinie zu bekommen, genau zwei Stunden peilt die Gruppe um Martin Resnik an, sodass nur noch drei Ambitionierte übrig bleiben, die mit Alex Schwarz auf eine Zeit von 1:45 Stunden trainieren.

Die jeweiligen Vorbereitungspläne – mit identischen Trainingstagen, aber Einheiten unterschiedlicher Intensität – hat der Chefcoach am Dienstagabend verteilt. Das Grundprinzip des zwölfwöchigen Programms ist eine „3:1-Periodisierung“: Drei Wochen lang werden Tempo und Länge der Trainingsstrecke gesteigert, ehe eine „Erholungswoche“ folgt. „Wichtig ist es, regelmäßig neue Trainingsreize zu setzen, dem Körper aber auch Gelegenheit zur Regeneration zu geben“, erklärte Schwarz. Nach drei solcher Pakete, zu denen auch Gymnastik und Koordinationsübungen gehören, sollte man fit genug für den Halbmarathon sein.

Auf dem Weg dorthin profitiere jeder in vielerlei Hinsicht, versprach Alex Schwarz: Beim Laufen verbrenne man Fett (im Schnnitt 700 bis 800 Kalorien pro Stunde), es entspanne und befreie den Kopf vom Alltagsärger, für Sauerstoff und Vitamin D (bei Sonnenschein) sei der Körper dankbar und man schlafe besser. Und auch der Traum vom Knackpo ist keine Mär, sagt Schwarz: „Laufen trainiert den Gluteus maximus – den Gesäßmuskel.“