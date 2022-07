Evangelisches Jugendwerk im Dschungelfieber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mehreren Jahren veranstaltet das Evangelische Jugendwerk aus Laupheim ein Sommerzeltlager für Kinder von 7-16 Jahren. Auch in diesem Jahr geht es auf eine spannende Reise. Unter dem Motto „GO WILD- SZL into the Jungle“ geht es vom 4. August bis zum 12. August auf ein Abenteuer in den Dschungel. Außerdem wird es viele spannende Aktionen auf dem Zeltplatz in Dettingen an der Teck und Ausflüge rund um das Thema geben. Aber nicht nur das, zum Beispiel wird auch ein Schwimmbad besucht und bei einem Geländespiel die Umgebung erkundet.

Die Vorbereitungen der geschulten Mitarbeiter laufen auf Hochtouren und die Tage werden gezählt, bis es endlich losgeht. Denn im Gegensatz zu den letzten Jahren wird das diesjährige Lager wieder ohne Einschränkungen stattfinden.

Du bist zwischen 7 und 16 Jahren alt und hast nun Lust auf Nächte im Zelt, Lagerfeuer und ganz viel Abenteuer? Dann melde dich noch heute unter www. kugelkreuz.de an, denn die Plätze sind begrenzt.

Und falls doch du doch noch Fragen hast, schreib uns einfach eine Email unter info@ejl-online.de. Wir freuen uns auf Dich!