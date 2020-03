Evangelische Kirche in Laupheim sagt wegen Coronagefahr Gottesdienste ab

Die Evangelische Kirchengemeinde in Laupheim hat alle öffentlichen Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt – betroffen sind die Samstag-Abend-Gottesdienste in der Krankenhauskapelle und die Sonntagsgottesdienste in der Evangelischen Kirche.

„Die Bundesregierung hat seit gestern Abend eine stark veränderte Sicht auf die Ausbreitung des Corona Virus veröffentlicht“, sagte Pfarrer Christian Keinath. Weil auch Gottesdienste zur Übertragung des Virus beitragen könnten, habe sich die Gemeinde zu dem Schritt entschlossen.

Sicher sei es schöner, den Gottesdienst zusammen mit anderen zu feiern als vor dem Fernseher oder dem Computer, so der Pfarrer. Doch dank der Medien gebe es heute ansprechende Möglichkeiten, an einem Gottesdienst teilzuhaben, ohne vor Ort zu sein. „Darüber hinaus gibt es fürs Smartphone die Andachts-App mit Impulsen für jeden Tag.“ Viele lesenswerte Texte gebe es im Internet unter www.evangelisch.de. Auf der Homepage der Kirchengemeinde wird Pfarrer Keinath wöchentlich einen Impuls zum Thema des Sonntages einstellen.

Gerade in der Passionszeit lädt die Kirchengemeinde die Menschen ein, sich Zeit zur religiösen Besinnung zu gönnen, so Keinath. „Wer betet oder über Gott und die Welt nachdenkt, kann auch dabei Gottes Dienst an sich erleben. Und mit dem Beitrag, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, können er und sie einen Dienst am Nächsten tun.“