Evangelische Gemeinde holt Gottesdienst im Grünen nach

Nach Monaten ganz ohne Gottesdienste und den durch die Hygienemaßnahmen zeitlich und musikalisch eingeschränkten Gottesdiensten im Kirchenraum möchte die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim das gute Wetter nutzen. Darüber informiert sie in einer Pressemitteilung.

Der im Juni ausgefallene Gottesdienst im Grünen in Baltringen wird nachgeholt: Zwischen Kirche und Kindergarten beziehungsweise zwischen Radstraße und Schillerstraße feiert die Kirchengemeinde am Sonntag, 12. Juli, Gottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr.

Es gibt auch einen besonderen Gast, teilt die Kirchengemeinde mit: Seit April ist Matthias Krack, der neue Dekan des Kirchenbezirkes Biberach, im Amt. An diesem Sonntag gestaltet er mit Pfarrer Christian Keinath liturgisch den Gottesdienst und hält die Predigt.

An Sonntag wäre eigentlich das Gemeinde-Sommerfest zu feiern gewesen. Das mit den Abstands- und weiteren Hygieneregeln zu machen, war nicht möglich, bedauert die Evangelische Kirchengemeinde. Das sehr besonnene und verantwortliche Handeln der Menschen, die in den vergangenen zwei Monaten die wiederaufgenommenen Gottesdienste besucht haben, hat den Kirchengemeinderat dazu bewogen, im Anschluss an den Gottesdienst ein kleines „Schmankerl“ anzubieten: Wurstwecken und Getränke mit auf den Heimweg oder zum kurzen Verweilen mit Abstand beziehungsweise in den durch die Corona-Verordnung definierten Ansammlungsgrößen. Ein Ordnungsdienst und Hinweise am Ende des Gottesdienstes werden Sorge tragen, dass auch bei diesem Gottesdienst alles einen guten Gang geht.

Natürlich gelten beim Eintreffen, während und nach dem Gottesdienst insbesondere die Abstandsregelungen, betont die Kirchengemeinde. Diese in Ruhe und Bedacht einzuhalten, darum bittet sie alle Mitfeiernde ausdrücklich. Das gilt auch für den Gesang: Weil noch nicht klar ist, wie auch im Freien die Wirkung gemeinsamen Singens im Bezug auf Aerosole ist, darf nur mit getragenem Mundschutz gesungen werden.

Die Kirchengemeinde freut sich über die Möglichkeit, im Sommerhalbjahr den Gottesdienst im Freien zu feiern. Wenn das an diesem Sonntag gut gelingt, soll es am letzten Sonntag der Sommerferien mit einem Gottesdienst der drei Kirchengemeinden Ersingen, Laupheim und Oberholzheim eine Fortsetzung geben.