Eva-Britta Wind gewinnt

Eva-Britta Wind wird Erste Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Laupheim. Mit 19:8 Stimmen hat der Gemeinderat die 41-Jährige am Montagabend zur künftigen Chefin des Baudezernats und Stellvertreterin von OB Gerold Rechle gewählt. Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre.

Wind leitet aktuell den Fachdienst für Bauen, Brand- und Katastrophenschutz beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm. Bei der geheimen Wahl setzte sie sich gegen den einzigen verbliebenen Mitbewerber, Krumbachs Stadtbaumeister Björn Nübel, durch.

Sie stamme zwar aus dem Norden, bringe aber keine kühle Brise mit, „sondern eher einen frischen Wind“, spielte die gebürtige Bremerin bei der Kandidatenvorstellung und -befragung auf ihren Namen an. Den Stadträten und mehreren Dutzend Laupheimern auf den Zuschauerrängen präsentierte sie sich als Fachfrau mit zwei Studienabschlüssen (Architektur und Wirtschaftsingenieurwesen), Ehefrau und Mutter zweier Töchter, 14 und elf Jahre alt. Weil ihr Mann die Stelle wechselte, zog die Familie nach Ulm. Beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ist Eva-Britta Wind seit viereinhalb Jahren Führungskraft. Das von ihr geleitete Ressort ist in Sachen Baurecht zuständig für 38 Städte und Gemeinden.

Ein Anliegen sei es ihr, moderne Verwaltungsabläufe zu installieren, sagte Wind und nannte als Beispiel die elektronische Bauakte. Im konfliktträchtigen Baubereich sei sie es gewohnt, zwischen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln. Im Umgang mit Mitarbeitern lege sie Wert auf den persönlichen Kontakt. Unangenehme Dinge spreche sie direkt an, „das hat sich bewährt“.

In Laupheim möchte Eva-Britta Wind unter anderem bei der Verkehrsplanung ansetzen. Autos will sie nicht aus der Innenstadt verbannen, doch müssten die Fahrzeugströme gelenkt werden und die Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt sein. Bei der Frage, ob das Rathaus saniert werden oder besser einem Neubau weichen sollte, wollte sich Wind auf keine Antwort festlegen: Dazu brauche sie erst mehr Detailkenntnis. Auch als Wirtschaftsstandort müsse Laupheim attraktiv bleiben, sagte sie, und als Stadt mit Freizeit- und Erholungswert. Für Bauherren hat ihr Fachdienst im Landratsamt Alb-Donau 2014 eine Broschüre aufgelegt, die allgemeinverständlich Baurechtsthemen erläutert. Nach Ideen für sozialen Wohnungsbau gefragt, entgegnete Wind, erst einmal schauen zu wollen, „wo müssen wir hin“. Beim Thema „Bewahren historischer Bausubstanz“ punktete sie mit der Aussage, sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, sollte der Denkmalschutz eine angestrebte Umnutzung ablehnen.

„Stets ein offenes Ohr“

„Ich werde stets ein offenes Ohr für Sie haben“, versicherte die Kandidatin Stadträten und Bürgerschaft, „und Lösungen suchen unter der Prämisse ,Was ist für Laupheim das Beste?“. Dass auf eine OB-Stellvertreterin auch repräsentative Aufgaben warten, habe sie mit der Familie besprochen: „Das ist kein Problem“. In Laupheim möchte Wind so bald wie möglich anfangen; in Ulm peilt sie einen Aufhebungsvertrag an.

Vor Eva-Britta Wind hatte sich Björn Nübel (43), Stadtbaumeister in Krumbach, präsentiert. Als beide durch waren, schritten die Ratsmitglieder ohne Aussprache zur geheimen Wahl. Um 19.35 Uhr verkündete Gerold Rechle das Ergebnis: 19 Stimmen für Wind, acht für Nübel. Der unterlegene Bewerber zitierte den früheren Frankfurer Fußballtrainer Stepanovic: „Das Lebbe geht weider“. Rechle überreichte beiden Kandidaten Blumen. Insgesamt waren mehr als zwei Dutzend Bewerbungen eingegangen; eine auf den öffentlichen Dienst spezialisierte Personalberatung aus Bonn begleitete das Verfahren.

Bei einer Nein-Stimme (Martina Miller, SPD) gruppierte der Gemeinderat Eva-Britta Wind nach erfolgter Wahl in die Besoldungsgruppe B 3 ein.