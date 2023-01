Estmals in Baustetten Leistungsabzeichen in Gold

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kommandant Alexander Sontheimer eröffnete die diesjährige Jahreshauptversammlung der FFW Baustetten mit seinem Bericht, in welchem er einen Rückblick auf das Jahr 2022 gab. So konnte nicht nur wieder ein normaler Übungsbetrieb stattfinden, sondern auch die kameradschaftlichen Anlässe, wie das Schlachtfest, die Hockete oder der traditionelle Ausflug durchgeführt werden.

Die FFW Baustetten wurde zu insgesamt 32 Einsätzen gerufen, darunter drei Brandeinsätze, wobei der Einsatzschwerpunkt auf der technischen Hilfeleistung lag. Die Mannschaftsstärke ist mit 34 Feuerwehrmännern und einer Feuerwehrfrau sehr gut. Die Kameraden Johannes Birk-Braun und Sigfried Romer haben den Maschinistenlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Zehn Kameraden konnten sich durch hundert prozentigen Probenbesuch auszeichnen.

Ganz besonders stolz zeigte sich Alexander Sontheimer über die vier Absolventen des goldenen Leistungsabzeichens, welches erstmals in der Geschichte der Baustetter Feuerwehr abgelegt wurde. Matthias Betz, Michael Kögel, Stefan Rodi und Daniel Romer wurde das Leistungsabzeichen in Gold überreicht, Michael Fromm erhielt das Leistungsabzeichen in Bronze. Ebenfalls erfreuliches wurde über die Beschaffung des neuen Löschfahrzeuges berichtet. Dieses wird früher als gedacht fertiggestellt und bereits in den nächsten Monaten an die Baustetter Feuerwehr übergeben. Um das Fahrzeug und die Beladung kennenzulernen, werden zahlreiche Sonderübungen abgehalten, bevor das Fahrzeug in Dienst gestellt werden kann.

Der Vorsitzende der Altersabteilung Franz Schaible gab einen Überblick über die Aktivitäten der Altersabteilung, welche aktuell 21 Mitglieder umfasst. So wurden 2022 zwei Quartalstreffen abgehalten, welche immer gut besucht sind. Auch am diesjährigen Ausflug nach Bardolino nahmen viele aus der Altersabteilung teil.

Die anstehenden Beförderungen wurden vom stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Laupheim, Achim Jörg, und Abteilungskommandant Alexander Sontheimer durchgeführt. Es wurden Ewa Botzenhard zur Feuerwehrfrau, Joachim Grande, Maximilian Sontheimer und Alexander Wolfmaier zum Hauptfeuerwehrmann befördert. In seinem Grußwort betonte Achim Jörg die gute Zusammenarbeit mit der Baustetter Feuerwehr, welche sich durch das neue Löschfahrzeug und den damit verbundenen verbesserten einsatztechnischen Möglichkeiten, nochmals intensivieren lassen dürfte.