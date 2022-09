ESA-Astronaut Matthias Maurer berichtet vom Erfahrungen aus dem All

Spontan einen Astronauten sehen? In der Laupheimer Milchstraße ist das möglich: Das Laupheimer Planetarium lädt am Donnerstag, 29. September, um 16.15 Uhr zur Live-Übertragung einer Veranstaltung aus dem Zeiss-Großplanetarium Berlin. Der Eintritt ist frei, Reservierung wird empfohlen.

Als zwölfter Deutscher und als 600. Mensch im All: Matthias Maurer ist am 6. Mai von seiner Mission „Cosmic Kiss“ auf der Internationalen Raumstation (ISS) zurückgekehrt. 175 Tage hat er auf der ISS verbracht – und wird seine Eindrücke mit den Zuhörern teilen. Im Planetariumssaal in Berlin berichtet er von seiner kosmischen Reise ins Universum, hat beeindruckende Videos aus dem All im Gepäck und antwortet auf Fragen. Das Laupheimer Planetarium startet wir bereits um 16.15 Uhr mit einem Flug zur ISS, bevor die Live-Übertragung beginnt.