Es stehen Stabwechsel an

Sowohl beim Pferdeversicherungsverein Laupheim als auch beim Pferdezuchtverein Laupheim hat jüngst eine für beide Vereine historische Wachablösung stattgefunden. Laut einer Vereinsmitteilung übergaben Hans Braunger als Urgestein des Pferdeversicherungsvereins und Hubert Rapp als verdienter Geschäftsführer beider Vereine bei der Mitgliederversammlung ihre Ämter in jüngere Hände. Zudem folgte Joachim Giersch auf Elmar Ege als Vorsitzender des Pferdezuchtvereins.

Zunächst gab der langjährige Vorsitzende des Pferdeversicherungsvereins Braunger einen Überblick über die aktuellen Zahlen im Versicherungsverein: Derzeit hat der Verein 168 Mitglieder mit 269 versicherten Pferden, dabei variiert die mögliche Versicherungssumme zwischen 500 und 3100 Euro. Aufgrund hoher Schadensfälle geht das Jahr 2021 als Verlustjahr in die Vereinshistorie ein.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Pferdezuchtvereins gab laut Vereinsmitteilung auch Elmar Ege einen Überblick über die vergangenen drei Jahre: Demnach fand 2019 der Kaltblutmarkt noch in gewohnter Weise statt, in den Jahren 2020 und 2021 fiel er coronabedingt aus. Züchterisch gab es einige Erfolgsmeldungen: 2019 stellte Josef Hänle ein Hengstfohlen von Be Careful/Clintord I bei der Fohlenschau in Marbach vor und erzielte eine Goldprämierung. Gleich zweimal Gold gab es für Franz Schadel für ein Stutfohlen von Morricone/Don Primero und ein Stutfohlen von Durello/Sirtaki. Auch 2020 stellte Franz Schadel seinen Nachwuchs vor und erhielt zweimal die begehrte Goldauszeichnung: Auf der Fohlenschau in Marbach für ein Stutfohlen von Bernay/Likoto xx und auf der Fohlenschau in Leutkirch für ein Stutfohlen von Fürst Romancier/Likoto xx. Diesem Erfolg konnte er auch im Zuchtjahr 2021 wiederholen: Auf der Fohlenschau in Marbach erhielt er für ein Hengstfohlen von Marc Cain/Likoto xx Gold und auf der Fohlenschau in Leutkirch gab es die Goldauszeichnung für ein Stutfohlen von Durello/Sirtaki. In allen Jahren stellten Züchter aus dem Pferdezuchtverein Laupheim Fohlen für den Elite-Fohlen-Markt in Riedlingen. Der Pferdezuchtverein Laupheim verzeichnet derzeit 34 Mitglieder mit 23 eingetragene Zuchtstuten.

Für beide Vereine präsentierte Geschäftsführer Hubert Rapp interessantes Zahlenmaterial. Hermann Schick übernahm die Entlastung, die von den Mitgliedern jeweils einstimmig erteilt wurde. Braunger dankte Rapp für die lange und vertrauensvolle Wirkungszeit. Im Jahr 1992 hatte Rapp die Geschäftsführung von seinem Vorgänger Albert Völk übernommen. Rapp führte die elektronische Datenerfassung ein, führte Buch während der vier Nachschautermine im Januar und zeigte durch seinen Spruch „jetzt daff i bloß aufs Knöpfle drucka“, dass Zahlenwerk und Büromanagement bei guter Organisation durchaus Spaß machen können. Mit launigen Anekdoten über die gemeinsame Vorstandstätigkeit dankte Rapp allen für die Zusammenarbeit. Die Tätigkeit bleibt jedoch in der Familie, denn Fabian Rapp tritt als künftiger Geschäftsführer beider Vereine in die Fußstapfen seines Vaters.

Da Braunger nicht mehr als Vorsitzender kandidierte, wurde Willi Glocker als Nachfolger vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Ebenso die Wahl des weiteren Gremiums: Robert Denzel als stellvertretender Vorsitzender und als weitere Mitglieder der Vorstandschaft Erwin Gerster, Florian Bochtler, Franz Schadel, Max Kerler und Vinzenz Leichtle. Glocker dankte Braunger für dessen unermüdlichen Einsatz: Schon im Jahr 1980 hatte Braunger das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Seit 1986, also seit 36 Jahren, war er Vorsitzender des Versicherungsvereins. Grund genug, Hans Braunger in Anerkennung seines Engagements zum Ehrenvorsitzenden des Pferdezuchtvereins Laupheim zu ernennen. Dies wurde von den Mitgliedern in minutenlangem Beifall gewürdigt.

Auch der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Laupheim Elmar Ege stellte sich nach neun Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Wahl. Als neuer Vorsitzender wurde Joachim Giersch vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Giersch ist laut Vereinsmitteilung in Turnierkreisen kein Unbekannter. Mit seiner elfjährigen Stute FBW Lady Darcy zählt er zu den Shooting Stars in der Dressurklasse S. Als weitere Mitglieder in der Vorstandschaft wurden Franz Semler als stellvertretender Vorsitzender, Franz Schadel, Susanne Stöferle, Robert Denzel und Vinzenz Leichtle in ihrem Amt bestätigt.