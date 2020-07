Es ist wieder was los beim MV Baustetten

Die Mitglieder des MV „Harmonie“ Baustetten freuen sich, dass wieder etwas los ist im Verein. Unter aktuell erforderlichen besonderen hygienischen Auflagen fand am vergangenen Freitag das Sommernachtskonzert der Jugendausbildung auf dem Parkplatz vor dem Musikerheim statt.

Lange war nicht klar, ob diese jährliche Veranstaltung, organisiert vom Jugendleiterteam des Vereins, wirklich stattfinden kann. „Doch dem Team gelang es, ein Konzept zu erarbeiten, welches den Kindern und Jugendlichen in Ausbildung die Möglichkeit bot, ihr Können den Eltern, Verwandten und Freunden doch noch zu präsentieren“, schreibt der Verein.

Kindern sieht man die Freude an

„Man sieht den Kindern richtig an, dass sie sich freuen, vor einem Publikum spielen zu dürfen,“ sagte Julian Kögel vom Jugendleiterteam. Und das spiegelte sich in gelungenen Vorträgen wider, die vom Dirigenten der Jugendkapelle, Niklas Sontheimer, moderiert wurden. Dabei zeigten verschiedene Schülerinnen und Schüler an den Blockflöten, was sie geübt hatten, ebenso wie zahlreiche Kinder und Jugendliche, die sich beim Musikverein in Instrumentalausbildung befinden.

Im Verein kann eine Vielfalt an Instrumenten erlernt werden: vom Holz mit zahlreichen Querflötenschülern, einer Oboistin, einer Fagottistin, den Klarinettenschülerinnen und auch zahlreichen Saxophonen bis zum hohen und tiefen Blech mit Trompetern, Posaunenschülern, Tenorhörnern – das Schlagzeug nicht zu vergessen.

Zuschauer zeigen sich begeistert

Jugendleiterin Amelie Keller sagte dazu: „Wir sind stolz darauf, so vielen Schülerinnen und Schülern eine qualifizierte Ausbildung zu bieten und freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir viele davon in die Jugendkapelle oder die aktive Musikkapelle übernehmen können.“

Die Zuhörer zeigten sich begeistert und klatschten bei den Vorträgen eifrig Beifall. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass in diesem Jahr die Jugendkapelle aufgrund von Abstandsregeln nicht gesammelt vortragen konnte.

„Der erhöhte Organisationsaufwand für die Veranstaltung hat sich aus unserer Sicht total gelohnt“, zog die stellvertretende Jugendleiterin Jessica Herzog als Fazit und bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern.

Hoffen auf den Hauptpreis

Mit welchem Eifer und welcher Motivation die Jugendlichen bei der Sache sind, zeigt sich auch daran, dass gerade fünf von ihnen ein Video gedreht haben, um an einer Challenge der Band LaBrassBanda auf Instagram teilzunehmen. Ziel dieser Challenge war es, zum Motto „Discobauer“ einen Song der Band vorzutragen und zu filmen. Hier haben sich die Jungmusiker einiges einfallen lassen. So wurde nicht nur das Stück „Auf der Autobahn“ von Florian Romer gesungen und von allen auf den eigenen Instrumenten gespielt, sondern auch das Setting wurde passend dazu abgestimmt und das Video mit viel Aufwand gedreht.

Jugenddirigent Niklas Sontheimer und seine Musiker-Kollegen Tabea Gerner, Christian Bertsch, Maurice Freund und Florian Romer hoffen mit ihrem Video noch auf den Hauptpreis: ein Privatkonzert der Band, natürlich im Rahmen der Corona-Auflagen. Die Daumen aller Musiker des Vereins sind gedrückt.