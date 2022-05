Erstkommunion in Obersulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist Du groß!“ haben am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai 2022 fünfzehn Kinder in der Schlosskirche St. Ulrich in Obersulmetingen mit Pfarrer Andreas Ochmann ihre erste Heilige Kommunion gefeiert.

Im Mittelpunkt des Festgottesdienstes stand die Geschichte des kleinen Zöllners Zachäus dem Jesus begegnete (Lk 19, 1-10) . In seiner Predigt ging Pfarrer Ochmann auf den Leitsatz ein und verdeutlichte, dass, egal ob groß oder klein, jeder bei Jesus wertvoll und willkommen ist.

Der Gottesdienst wurde musikalisch durch den Organisten, der Gruppe „Cantico“ und dem Kirchenchor festlich umrahmt. Die Dankandacht am Nachmittag, mit der Segnung der sakralen Geschenke, rundete diesen unvergesslichen Tag feierlich ab.