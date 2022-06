Erstkommunion in Bihlafingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Motto war „Bei dir bin ich groß!“ Wunderschön begleitet wurde am Sonntag 15. Mai der Gottesdienst von der FamGo-Band aus Rot, die es sich nicht nehmen ließ, extra ein Lied zum Motto des Gottesdienstes einzustudieren.

Die Kinder sprachen Gebete und übernahmen zusammen mit Pater Mathew und Gemeindereferentin Andrea Pracht die Predigt. Ein Samenkorn in der Hand, zeigten sie und: Aus Kleinem kann Großes entstehen. Die Kinder vertrauen darauf, dass Gott ihnen hilft, ihre Talente und Wünsche in die Wirklichkeit umzusetzen. Sehr anschaulich wurde es mit einer Geschichte, in der ein Engel klarmacht, dass man nur Samen kaufen kann. Dass das Gelingen aber von unserem Einsatz abhängt.

An diese Predigt, den feierlichen Gottesdienst und ihre vielen Gäste werden den Kindern sicher noch lange im Gedächtnis bleiben.