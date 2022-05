Erstkommunion in Achstetten, Stetten und Bronnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist du groß“ feierten die katholischen Kirchengemeinden in Achstetten, Stetten und Bronnen an den letzten Wochenenden insgesamt fünfmal feierlich das Erstkommunionfest. Angeleitet durch Gemeindereferentin Renate Amann gestalteten die Erstkommunionkinder den Gottesdienst voll Freude und mit großem Engagement mit. In einem kleinen Anspiel zeigten sie, dass uns Jesus im Heiligen Brot seine Liebe schenkt, die unsere Liebe wachsen und groß werden lässt. Anschließend versammelten sich die Kinder um den Altar, um aus den Händen von Pfarrer Stefan Ziellenbach erstmals das Heilige Brot zu empfangen. Musikalisch wurden die Feiern durch schwungvolle geistliche Lieder - vorgetragen von der Familienband Schöttler sowie der Familiengottesdienstband Stetten - und festliche Orgelklänge bereichert.