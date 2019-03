Erster Platz mit der Reinigung durch Ultraschall

Große Freude bei den beiden Laupheimer Jugendlichen Jakob Rehberger (17) und Jonas Münz (16). Beide sind Schüler auf der Kilian-von-Steiner-Schule und haben am Freitag beim Landeswettbewerb von Jugend forscht den Landessieg Interdisziplinär mit ihrem Projekt "ultraTEC - und der Grat ist weg!" gewonnen. Die Jugendlichen haben sich somit für das Bundesfinale vom 16. bis 19. Mai in Chemnitz qualifiziert. Sie waren aber nicht die einzigen Teilnehmer aus dem Kreis Biberach, die mit ihren Projekten weit vorne landen konnten. Gleich vier Teams des Schülerforschungszentrums (SFZ) aus dem Landkreis durften sich über den Landessieg und zwei zweite Plätze freuen.

Die technikbegeisterten Schüler Jakob Rehberger und Jonas Münz haben am SFZ-Standort Ulm eine Ultraschall-Entgratungsanlage für Knochenimplantate entwickelt. Damit können Titanimplantate, die zum Einbringen in den Knochenzement kanüliert oder perforiert werden, sicher entgratet und gereinigt werden. Bisherige Verfahren hinterlassen bei diesem Prozess oft Zerspanungsrückstände, die später in den Körper des Patienten gelangen und dort Probleme verursachen können. Angetreten waren die Nachwuchsingenieure im Fachbereich Arbeitswelt.

Da in ihrer technischen Projektarbeit jedoch auch physikalische, chemische und biologische Einflüsse berücksichtigt werden mussten, verlieh die Jury ihnen den ersten Preis im interdisziplinären Fachgebiet und schickt sie nun in den Wettbewerb mit den besten Nachwuchsforschern aller 16 Bundesländer.

Mit einem zweiten Platz im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften hat Benno Hölz von der Universität Ulm und ehemaliger Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen den Einzug ins Bundesfinale ganz knapp verpasst. Er hat die alte Bauernregel „Abendrot-Schönwetterbot“ von einer ganz neuen Seite betrachtet: Während bekannt ist, dass Wasserpartikel in der Luft die Lichtstreuung in der Atmosphäre, und damit die Färbung des Abendhimmels, beeinflussen und damit Aussagen über das Wetter am kommenden Tag zulassen, hat er nun in aufwendigen Messungen die Korrelation des Abendrots mit der Feinstaubbelastung der Luft untersucht. Da die Luft im Landkreis Biberach für diese Untersuchungen zu sauber war, hatte er bereits im Herbst eine selbst konstruierte, vollautomatische Messstation auf einem Stuttgarter Hochhaus installiert.

Ebenfalls um Feinstaub ging es in der Projektarbeit von Marc Auberer, Roman Hauel (Karl-Arnold-Schule Biberach) und Tim Auberer (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Biberach). Das Team hatte am SFZ-Standort Ochsenhausen eine App programmiert, die Daten von unkompliziert zu bauenden Feinstaubsensoren auf einem eigenen Server verwaltet und auswertet. Die App ist inzwischen auf fast allen Kontinenten im Einsatz. Da die Arbeit sowohl technische als auch mathematische Fähigkeiten verlangt, wurden die Entwickler der App von der Jury mit einem zweiten Platz im interdisziplinären Fachbereich ausgezeichnet.

Mit einem Regionalsieg im Fachbereich Chemie hatten sich aus dem Landkreis Biberach ebenfalls Mike Felber und Kristof Hegedüs (Pestalozzi-Gymnasium Biberach) für die Landesebene von Jugend forscht qualifiziert.