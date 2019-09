Erste Niederlage für den HRW Laupheim

Handball-Württembergligist HRW Laupheim hat am Sonntag die erste Saisonniederlage gegen die SG Lauterstein hinnehmen müssen. Dabei verloren die Rot-Weißen im Auswärtsspiel mit 22:30 (8:15). „Gratulation an die SG Lauterstein. Sie war heute über weite Strecken klar die bessere Mannschaft“, gab sich HRW-Trainer Roland Kroll geschlagen. Beim HRW lief in diesem Spiel in der Abwehr sowie im Angriff gar nichts zusammen.

Dabei kamen die Rot-Weißen schon nicht gut in diese Begegnung: Gleich fünf mal in Folge scheiterten sie am gegnerischen Torhüter, der sie zum Verzweifeln brachte. So warfen die Laupheimer Handballer erst in der 13. Spielminute durch Tim Hafner das erste Tor und lagen folglich mit 1:6 zurück. In der Defensive stimmte die Absprache zwischen Torwart und Abwehr nicht und die Abwehr war generell zu passiv in den Anfangsminuten. Die Führung bauten die Hausherren weiter aus und es ging über ein 13:6 mit 15:8 für Lauterstein in die Halbzeitpause.

In die zweite Hälfte starteten die Rot-Weißen deutlich besser: Dabei holten sie durch einen Treffer von Philipp Zodel in der 37. Spielminute zum 12:17 mit zwei Toren auf. Die Zuschauer sahen nun eine ausgeglichene Partie. Doch dann drehte der Gastgeber wieder auf und erspielte sich beim Spielstand von 24:17 eine Sieben-Tore-Führung. Durch eine gute Abwehrleistung der Laupheimer Handballer holten sie sich die nächsten drei Bälle und warfen im Angriff drei Tore: Dann stand es „nur“ noch 24:20 und der Lautersteiner Trainer Hagen Gunzenhauser war gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Nach der Auszeit fing sich die SG Lauterstein aber wieder und gewann schlussendlich verdient mit 30:22. „Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken und uns auf unsere nächste Aufgabe, nämlich die HSG Albstadt, zu konzentrieren“, sagte Roland Kroll

Am kommenden Sonntag spielt der HRW Laupheim um 18 Uhr in der Rottumhalle gegen die HSG Albstadt, die bisher ihre beiden Spiele gewinnen konnte.