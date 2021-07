Erst versammelt sich der Förderverein, dann wird im Park musiziert

Endlich wieder ein Konzert: Chöre und Ensembles der Musikschule Gregorianum haben am Donnerstag im Anschluss an die Hauptversammlung des Freundeskreises der Musikschule für die Mitglieder und ihre Familien gesungen und gespielt.

Ganz unkompliziert nahm das Publikum auf der Wiese vor der Musikschule auf Picknickdecken Platz oder stand während des einstündigen Konzerts. Die Terrasse fungierte als Bühne für die jungen Sängerinnen und Musiker. „Nachdem wir nach der langen Pause erst seit vier Wochen wieder proben durften, zeigen wir heute einfach, was wir in dieser Zeit geschafft haben“, erklärte Musikschulleiter Richard Brenner die Idee des „Werkstattkonzerts“. Für die Kinder sei es wichtig und motivierend, ein Ziel für die Probenarbeit zu haben, so Brenner.

Dass sie während der Schulschließung und des Online-Unterrichts nichts verlernt haben, zeigten alle Ausführenden. Den Anfang machten die Streicherkids unter Leitung von Andrea Oechsle mit irischen und schottischen Melodien und die Flötenkids unter anderem mit „Hedwig’s Theme“ aus „Harry Potter“.

Die Chöre unter Leitung von Dorothea Werner begeisterten alle auf ihre Weise. Die jüngsten Chorkinder meinten singend: „Alles Banane“, während die älteren mit dem kleinen Huhn um die Welt flogen und dort allerhand erlebten. Der Jugendchor präsentierte zwei Pop-Stücke, und auf klassische Pfade begab sich das Musikschulorchester mit seinem Dirigenten Petr Hemmer und Bachs Doppelkonzert a-moll für zwei Violinen, Streicher und basso continuo.

Die lockere Atmosphäre unter freiem Himmel sorgte sowohl bei den Musikern als auch beim Publikum für gute Laune.

Eine schnelle Angelegenheit ist in diesem Jahr die Hauptversammlung des Freundeskreises der Musikschule Gregorianum gewesen. Weil im Jahr 2020 keine Veranstaltungen stattfinden konnten, fielen die Berichte von Schriftführerin Tatjana Bittner, Kassier Stefan Hofmann und Musikschulleiter Brenner recht kurz aus.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ – diesen Satz von Friedrich Nietzsche und Motto des Freundeskreises hätten alle Musiker und Musikliebhaber im vergangenen Jahr schmerzlich zu spüren bekommen, sagte die erste Vorsitzende Nikola Rosteck.

Das größte Ereignis 2020 sei die Anschaffung des Steinway-Flügels für den Konzertsaal gewesen, das einzige Konzert das Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters, erinnerte Richard Brenner. „Wie es nach den Sommerferien weitergeht, müssen wir abwarten“, so der Musikschulleiter. Geplant sind momentan ein Weihnachtskonzert im Kulturhaus am 19 Dezember sowie das Neujahrskonzert am 15. und 16. Januar 2022 Der Kassenbericht verzeichnete außer der Finanzierung des Flügels keine großen Bewegungen.

Darüber hinaus finanzierte der Freundeskreis das Videostreaming-Equipments für die Aufnahme von kleinen Beiträgen für den musikalischen Adventskalender und unterstützte einige weitere Schüler aus einkommensschwachen Familien bei den Musikschulgebühren. Die Entlastung des Vorstands war Formsache.

Auch die Begabtenförderung ist eine Aufgabe des Vereins. So erhält die Klarinettistin Isabel Rosteck, langjährige Schülerin der Musikschule Gregorianum, einen Zuschuss für einen Klezmer-Kurs beim Klezmer-Spezialisten Helmut Eisel. Dass dies gerechtfertigt ist, bewies sie bei der Hauptversammlung mit einem Klezmer-Stück und dem kombinierten Sprech- und Spielstück „Die zerstreute Brillenschlange“ von Wilfried Hiller nach einem Text von Michael Ende.