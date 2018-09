Erst das Reiten, dann die Spende

„Engagieren & Kassieren“ – so lautet der Titel der Spendenaktion von der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ im Kreis Biberach. Bewerben können sich Vereine, Organisationen, Schulen, aber auch Kindergärten, die eine wichtige Anschaffung tätigen oder ein Projekt umsetzen möchten.

Engagiert haben sich am Donnerstagnachmittag die Mitglieder der Pferdefreunde Lußhof rund um Carolin und Peter-Paul Bochtler. Nutznießer waren 43 Mädchen und Jungen des Baltringer Kindergartens.

Für ihr Engagement erhielten die Pferdefreunde 2000 Euro in Form eines Schecks von der Kreissparkasse, überreicht von Erwin Graf, dem stellvertretenden Regionalleiter und Ines Thomas von der Geschäftsstelle in Mietingen. Da war die Freude natürlich groß bei Carolin und Peter-Paul Bochtler. Das Geld könnten sie gut gebrauchen, so Carolin Bochtler. Eines der bisherigen zwei Voltigierpferde sei leider verstorben. Und so würden die 2000 Euro in den Kauf eines neuen Pferdes investiert.

Verdient haben sich die Pferdefreunde Lußhof die Spende allemal. In der Reithalle hatten sie einige abwechslungsreiche Stationen für die Kindergartenkinder aufgebaut. Zuvor wurden sie aber vom Westbahnhof, zusammen mit Kindergartenleiterin Brigitte Riedl und einigen Erzieherinnen, von Peter-Paul Bochtler in einem mit Strohballen gut gepolsterten Traktoranhänger abgeholt.

Nach einer kurzen Erfrischungspause mit Getränken, Muffins und Kuchen ging es dann an die Stationen. Die Kinder erhielten eine kurze Einführung, was alles bei der Pferdepflege zu beachten ist, auch in punkto Sicherheit. Dann waren die Ponys, die es zu putzen galt, eng umringt. Diese ließen alles friedlich, mit einem Maul voll Heu, über sich ergehen. Auch das Auskratzen der Hufe, was ebenso zur Pflege dazugehört.

Übungspferd und Steckenpferd

Auf einem Übungspferd konnten die Kinder schon einmal einige Lektionen aus dem Voltigieren üben oder mit dem Steckenpferd einen Hindernisparcours durchgaloppieren. Mit farbig bemalten Händen wurden einige Hindernisstangen verziert und wer weiß, vielleicht kommen diese sogar beim nächsten Vielseitigkeitsturnier auf dem Lußhof zum Einsatz.

Peter-Paul Bochtler nahm die Kinder in kleinen Grüppchen mit auf eine Exkursion über den Hof und durch die Ställe. Und selbstverständlich durfte auch eine Runde Ponyreiten nicht fehlen. Das meisterten die Kindergartenkinder perfekt und zeigten sich auch bei eingebauten Gleichgewichtsübungen sicher auf dem Pferderücken. Nach guten zwei Stunden endete ein Nachmittag, der allen sichtlich Spaß gemacht hat und nur Gewinner hinterließ.