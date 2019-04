Ersatzgeschwächter SVS verliert klar

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II deutlich mit 2:6 (1:5) beim FV 08 Rottweil verloren. Die Gastgeberinnen waren die klar dominierende Mannschaft gegen einen ersatzgeschwächten Gegner.

Bereits nach acht Minuten brachte Deborah Theis Rottweil in Führung. Alisa Leopold (19., 39.), Fabienne Tontarra (22.) und Nina Dolch (33.) legten vier weitere Tore für den FV 08 in Hälfte eins nach. Julia Hartmann gelang zwar ein Doppelpack (25., 60.), doch dieser war nicht mehr als Ergebniskosmetik für Sulmetingen. Deborah Theis (62.) setzte mit dem 6:2 den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung. Am kommenden Sonntag geht es für die Mannschaft von Reiner Hunger zum TSV Sondelfingen. Dort muss der SVS ein klares Zeichen setzen und drei Punkte einfahren, um nicht weiter nach unten durchgereicht zu werden. Der SV Sulmetingen ist aktuell Tabellenvierter.