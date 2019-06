Erneute Heimpleite zum Abschluss für Olympia Laupheim

Mit einer 1:4-Heimniederlage hat sich der FV Olympia Laupheim aus der Fußball-Verbandsliga verabschiedet. Den Ehrentreffer für die Laupheimer erzielte Robin Dürr. Die Mannschaft belegt in der Abschlusstabelle den drittletzten Platz und spielt damit in der kommenden Saison in der Landesliga Staffel IV. Neckarrems zog durch den Sieg noch wegen des besseren Torverhältnisses am VfL Nagold vorbei, der jetzt in die Abstiegsrelegation muss.

Schon in der vergangenen Woche durch die Niederlage in Nagold war der Abstieg der Olympia besiegelt. Nach nur einer Saison muss der Aufsteiger die Verbandsliga wieder verlassen. „Mit diesen Leistungen, die wir sehr häufig und auch heute angeboten haben, sind wir ein absolut verdienter Absteiger“, sagte ein äußerst frustrierter Laupheimer Trainer Hubertus Fundel. Seine Mannschaft habe richtig lustlos gewirkt und zurecht schon nach einer guten halben Stunde durch einen lupenreinen Hattrick des Neckarremser Stürmers Nesredinne Kenniche mit 0:3 zurückgelegen. „Die ersten Halbzeit war eines Verbandsligisten nicht würdig“, stellte Fundel fest. „Wir haben einfach das Niveau der Vorrunde nicht mehr und müssen den Abstieg akzeptieren. Basta.“

Nach einer kurzen Kabinenpredigt sei es in Durchgang zwei etwas besser geworden. Laupheim tauchte auch mal vor dem gegnerischen Tor auf. Nach 63 Minute hatte Narciso Filho schon die Chance auf den Ehrentreffer, verstolperte aber allein vor dem gegnerischen Keeper Louis Lucao. Eine Minute später macht es dann Dürr besser, tankte sich im Zentrum durch und verkürzte auf 1:4. Vier Minuten zuvor hatte Viktor Ribeiro für die Gäste schon auf 4:0 erhöht.

Der VfB Neckarrems offenbarte gnadenlos die Schwächen der Olympia – insbesondere im Abwehrverhalten. Die Laupheimer brauchen jetzt nach der katastrophalen Rückrunde mit nur sechs Punkten eine Pause und dann in der neuen Saison einen Neustart auch als Folge eines personellen Umbruchs.

Am 9. Juli beginnt die Vorbereitung auf die Landesliga mit der Integration der neuen Spieler und dem Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft. „Ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Abstand, um dann in vier Wochen mit der intensiven Vorbereitung zu beginnen“, sagte Fundel und verabschiedete sich in den Kurzurlaub.