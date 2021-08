Erneut Impfaktion beim Wochenmarkt

Nachdem die Impfaktion beim Laupheimer Wochenmarkt sehr gut angenommen wurde, wird auch beim kommenden Wochenmarkt ein mobiles Impfteam des Kreisimpfzentrums Ummendorf vor Ort sein. Am Donnerstag, 26. August, haben Interessierte erneut von 9 Uhr bis 13 Uhr die Gelegenheit, sich unkompliziert gegen Corona zu schützen. Zur Auswahl stehen der Impfstoff von Biontech sowie der Impfstoff von Johnson&Johnson.

Das Angebot richtet sich sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an Besucherinnen und Besucher von außerhalb. Ebenso können sich Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, impfen lassen. Ein vorheriges ärztliches Aufklärungsgespräch ist verpflichtend, dieses findet vor Ort statt. Bei dem genannten Termin ist ein Arzt beziehungsweise eine Ärztin anwesend, jeder Impfwillige wird daher vor der Impfung nochmals aufgeklärt.

Für die Impfung müssen die Krankenversicherungskarte sowie der Impfpass oder gegebenenfalls ein gültiges Ausweisdokument (Reisepass oder Personalausweis) mitgebracht werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.