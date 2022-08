Erholung bei Rosenduft und Notenzauber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um die ganzheitliche Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp zu erleben, machte sich die Urlaubsgruppe des Pflegeheims St. Elisabeth mit Pflegepersonal und Ehrenamtlichen des Fördervereins „Spätes Glück“ auf den Weg zum Urlaubsort Bad Wörishofen. Bei herrlichem Wetter konnte sie so sechs unvergessliche Tage meist in freier Natur genießen und bei Spaziergängen durch das Blumenparadies des Kurparks entspannen, in der Salzgrotte tief durchatmen und den Alltag einfach hinter sich lassen.

Der Rosenduft im Rosengarten, der sein 50-jähriges Jubiläum feierte, wurde durch den Notenzauber des Kurorchesters abgerundet, das mit neuer Besetzung und dem neuen Namen „Gentle Moods“ täglich die Gäste in positive Stimmung brachte. Das Jubiläum des Rosengartens wird aber in Kürze eine Teilnehmerin der Urlaubsgruppe deutlich übertreffen, denn sie dürfte noch in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern. Überhaupt hatte der Bewohneranteil der Reisegruppe das stolze Alter von rekordverdächtigen fast 500 Jahren. Doch dies tat dem Tatendrang keinen Abbruch.

Täglich wurde das Bewegungsprogramm durch weitläufige Rollstuhlausfahrten im Kurpark sowie in die nähere Umgebung von Wörishofen mit Panoramakulissen und Kurambiente genossen. Halt wurde dabei auch an den zahlreichen Kneippstationen gemacht.

Als spezielles Gesundheitsprogramm erfolgte an zwei Tagen der Besuch der „Oase zum Durchatmen“, eine Salzgrotte, die ausgestattet mit 23 Tonnen Salz vom Himalya und aus dem Toten Meer Gesundheit aus der Natur liefert. Denn seit langer Zeit sind die positive Wirkung und der medizinische Effekt von Salz bei Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautproblemen bekannt.

Seelische und geistige Impulse gab es bei einem Segnungsgottesdienst durch den Kurseelsorger Prof. Dr. Dr. Adelbert Keller, der vor kurzem auch mit seinem Buch „Der innere Arzt“ auf sich aufmerksam machte.

Erlebnisreicher Höhepunkt war ein Ausflug zum Ammersee, wobei die Bewohner die Schifffahrt besonders genossen.

Bei einem abwechslungsreichen Programm, stets gutem Essen und intensiver Betreuung fiel am viel zu schnellen Ende des Urlaubs das Urteil der Teilnehmer durchweg positiv aus. Die Dankesworte eines Bewohnerinnenangehörigen verdeutlichen dies treffend: „Eine unvergessliche Urlaubswoche nach all der Tristesse der Coronazeit.“