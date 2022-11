Erfolgreicher TSV-Aktionstag im Parkbad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. November fand mit „Laupheim schwimmt“ im Parkbad der Aktionstag der Schwimmabteilung des TSV Laupheim anlässlich des hundertjährigen Abteilungsjubiläums im Jahr 2021 statt und es war ganz schön was geboten. Von morgens bis abends wurden unterschiedlichste Aktionen zum Mitmachen für jedermann angeboten. Zum Anfang wurde das Wasser im Becken im Altbau lila gefärbt, was für allerlei Erstaunen sorgte. Kleine und große Kinder hatten viel Spaß auf dem stadteigenen Spielgerät, das Teil einer kleinen Rallye mit verschiedenen Geschicklichkeits- und Mut-Challenges war.

Im Neubau konnten dank der Spende der Stadtwerke viele neue Abzeichen abgenommen werden, unter anderem 14 Seepferdchen und 15 Seeräuber, sowie weitere 33 Abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Der Stolz der Kinder und auch der Eltern war natürlich vor allem bei den Seepferdchen nahezu grenzenlos. Die DLRG Oberdischingen zeigte Interessierten, wie Personen aus dem Wasser gerettet werden, was nicht nur im Sommer am Baggersee nützlich ist. Außerdem wurden von TSV-Übungsleiterinnen und Übungsleitern verschiedene Technik-Schulungen für Groß und Klein angeboten.

Den Abschluss bot das Candlelight-Schwimmen im Altbau bei romantischer Musik, während im Neubau einige Interessierte dank der Mithilfe der Tauchschule DiveXellence ins Tauchen schnuppern konnten und unter anderem unter Wasser puzzelten. Den ganzen Tag über wurden die Gäste gut und reichlich mit Kaffee, Kuchen und mehr im Bistro des Parkbades versorgt.