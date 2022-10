Erfolgreicher Start in die neue Badminton-Saison 22/23

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 8. Oktober sind die drei Mannschaften der SG Dornstadt/Laupheim mit guten Ergebnissen erfolgreich in die Saison 22/23 gestartet.

Allen voran sorgte die SG Dornstadt/Laupheim I um Tim Rieger, Jannik Späth, Justin Geiger, Markus Schüritz, Jennifer Pohl und Charlotte Bögelein bei der SG Ehningen/Gärtringen für die ersten Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Württembergliga. Mit ihren Neuzugängen Charlotte Bögelein und Markus Schüritz gingen drei wichtige Punkte auf das Konto der Mannschaft. Nach einer engen 3-Satz-Niederlage im Damendoppel sicherten sich Späth/ Geiger im 1. Herrendoppel und Rieger/ Schüritz im 2. Herrendoppel hauchdünn den Sieg. Unglaubliche Nervenstärke bewiesen Pohl/Späth im Mixed, die sich den Punkt haarscharf im dritten Satz zu 23:21 sichern konnten. Mit hart erkämpften Herreneinzeln holte sich die Mannschaft schlussendlich den 6:2-Sieg.

Leistungsstark zeigte sich auch die zweite Mannschaft der SG Dornstadt/Laupheim in der Landesliga, die sich gegen die Mannschaft des TSG Söflingen II behauptete. Luisa Kohler und Andreas Stier wurden im Mixed jedoch sehr stark gefordert. Es entwickelte sich ein sehenswertes und umkämpftes Dreisatz-Match, das dem Heimteam letztlich knapp den Ehrenpunkt rettete. Mit Ausnahme des Mixed, sicherte sich das Team alle weiteren Spiele zu einem verdienten 7:1-Sieg.

Für eine Überraschung sorgte der SG Dornstadt/Laupheim III um Pit Geiger, Heiner Garstecki, Ambroise Berger, Nico Blasevic, Adrian Wiese, Margot Bauder und Lena Sokolowski, die mit ihren Jugendspieler antraten. Sie erhielten das erste Mal die Chance sich bei einem Mannschaftspiel zu beweisen. Die erfahrenen Kräfte haben wie erhofft abgeliefert, dass darüber hinaus nur ein einziges Match mit Beteiligung der Jugendspieler abgegeben wurde, ist durchaus respektabel und der klare 6:2 Sieg damit umso schöner.

Der nächste Spieltag der SG findet auswärts am 22. Oktober statt und das erste Mal in heimische Gefilde am 19. November in Dornstadt.