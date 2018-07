Erfolgreiche Pancu-Premiere

Der Handball-Württembergligist HRW Laupheim hat das erste Testspiel der Vorbereitung mit 34:24 gegen den SC Vöhringen gewonnen. Damit feierte auch der neue Trainer der Rot-Weißen, Mihut Pancu, eine erfolgreiche Premiere.

Das Spiel war nur wenige Minuten alt, da kam der Ball auf den freien HRW-Rechtsaußen, der sogleich an den Kreis in Richtung Tor lief. Mihut Pancu stellte sich auf die Zehenspitzen, ruderte ein wenig mit dem linken Arm und drehte mit der linken Schulter nach vorn, als wollte er zu einem seiner akrobatischen Würfe ansetzen. Als der Ball sein Ziel verfehlte, löste Pancu seine Körperspannung auf, klatschte aufmunternd in die Hände und verfolgte von der Bank aus die Rückwärtsbewegung seiner Mannschaft, in der er noch bis vor ein paar Monaten selbst auf Rechtsaußen spielte. Seit gut zwei Wochen ist er nun der neue Cheftrainer der Laupheimer. „Eigentlich will ich immer den Ball in der Hand haben“, gab Pancu schließlich preis. „Aber die Rolle als Trainer gefällt mir auch gut, auch wenn ich dann natürlich nicht mehr so ins Geschehen eingreifen kann.“

Das bizelte ihn vor allem zu Beginn des ersten Testspiels unter seiner Regie zwischen seinem HRW Laupheim und dem SC Vöhringen, als es bei den Rot-Weißen noch nicht so reibungslos lief. „Wir haben gute Jungs, da muss man auch mal Vertrauen haben“, schildert er seine Vorgehensweise in der Anfangsphase der Partie, in der sein Team schnell mit 1:4 hinten lag. „In der Auszeit habe ich den Jungs gesagt, dass sie mit Geduld reagieren sollen, auch wenn es mal schwierig ist“, sagte der 37-Jährige. So fanden die Laupheimer nach und nach zu ihrem Spiel und kamen alsbald zum 5:5-Ausgleich. Danach zeigten die Rot-Weißen, dass sie eine Klasse höher spielen, auch wenn sicherlich noch nicht alles rund lief. Schon zur Halbzeit gab es ein beruhigendes 16:11-Polster, das bis zur Schlusssirene auf den 34:24-Endstand ausgebaut werden konnte. „Heute wollte ich eine gute Abwehr sehen und viel Tempo auch mit Risiko im Angriff. Das hat schon ganz gut geklappt“, freute sich Pancu.

Dabei zeigte insbesondere Rückkehrer Roland Kroll schon seine Klasse: Neben den insgesamt neun Toren, die er beisteuerte, lenkte er das Angriffsspiel von der Mitteposition aus, da Tim Rodloff verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt war. Ebenfalls in guter Form präsentierten sich die beiden Halbspieler Robin Pohl und Kenan Durakovic, die jeweils auf sieben Treffer kamen. Die weiteren Treffer erzielten Daniel Amann (4), Timo Remane (3), Julian Nief (2) und Hüseyin Yigin (2). So konnten die Lauheimer auch die Ausfälle von Luca Geiß und Philipp Zodel gut kompensieren.

Erster Härtetest geglückt

Doch nicht zuletzt wegen der Ausfälle war die Ersatzbank schon ziemlich dünn besetzt. „Die wenigen Spieler können während der Saison schon noch zum Problem werden“, meinte Mihut Pancu, „aber umso wichtiger ist es, dass wir alle in die gleiche Richtung ziehen.“ Diesen Eindruck vermittelte die Mannschaft bei diesem ersten Härtetest in jedem Fall. Auch Spaß solle es machen, wobei der Jung-Coach das Wort Spaß differenziert betrachtet und nicht nur gemeinsames Lachen damit meint: „Wenn alle zusammen arbeiten, um einen Ball in der Abwehr zu gewinnen, ist das auch Spaß. Und gute Ergebnisse in der Saison machen schließlich auch allen Spaß.“

Trotz des Erfolgs im Testspiel gegen Vöhringen und der guten Stimmung innerhalb des Teams sieht Pancu aber auch noch viel Arbeit bis zum Saisonstart vor sich. In den ersten beiden Wochen seit dem Vorbereitungsbeginn waren die Rot-Weißen viel draußen. Dabei ging es in erster Linie um die konditionellen Fähigkeiten. Allmählich wird der Ball ins Training miteinbezogen und es werden taktische Elemente einstudiert. So möchte der neue HRW-Trainer bis zu den nächsten Testspielen weitere Fortschritte sehen.