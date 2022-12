Erfolge für den Laupheimer Fotokreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Laupheimer Fotokreis kann, wie auch schon in den letzten Jahren, erneut Erfolge bei den diesjährigen Landesfotomeisterschaften Baden-Württemberg des DVF (Deutscher Verband für Fotografie) erzielen. So erreichte Johnny Krüger insgesamt drei Annahmen, eine davon wurde sogar mit einer Urkunde ausgezeichnet. Eine weitere Annahme erzielte Stanislav Belicka. Die Preisverleihung wird am Sonntag, den 26. März 2023 um 16 Uhr im Rahmen der 17. Laupheimer Fototage im Kulturhaus in Laupheim stattfinden. Weitere Bilder zur Landesfotoschau finden Sie auf der Seite des DVF oder auf www.laupheimer-fotokreis.de.