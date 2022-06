Erfolge für den Laupheimer Fotokreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Laupheimer Fotokreis e.V. hat in der Clubwertung der diesjährigen Deutschen Fotomeisterschaft des DVF (Deutscher Verband für Fotografie) insgesamt fünf Annahmen erreicht. Zu diesem Erfolg trugen insgesamt drei Autoren bei: Johnny Krüger mit drei Annahmen, Otto Marx (eine Annahme) und Stanislav Belicka (eine Annahme). Die Preisverleihung und eine Ausstellung zur Meisterschaft finden am 24. September in St. Wendel statt. Weitere Informationen und Bilder zum Wettbewerb finden sie auf der Seite des DVF oder unter www.laupheimer-fotokreis.de.