Entgleiste Arbeitsmaschine: Zugstrecke zwischen Ulm und Biberach weiter gesperrt

Wegen eines Baufahrzeuges im Gleisbett ist die Zugstrecke zwischen Ulm und Biberach zur Stunde gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Bereits am Freitag hat sich der Unfall ereignet, bei dem ein „Baugerät aus den Schienen gesprungen sei“, so ein Pressesprecher der Bahn.

Weil die Strecke wegen der Bauarbeiten aber regulär gesperrt war, habe das keine Auswirkungen gehabt.

Am Samstag hätte der Verkehr dann eingleisig wieder aufgenommen werden sollen - was durch das Baufahrzeug aber nicht möglich war. Derzeit richtet ein Kran die Arbeitsmaschine auf. Wie lange die Sperrung noch dauern soll, konnten die Pressestelle der Deutschen Bahn am Samstagmittag noch nicht sagen.

Die Züge aus Richtung Ulm enden und beginnen wegen der Sperrung in Laupheim West. Zwei Busse pendeln nach Bahn-Auskunft derzeit zwischen Laupheim West und Biberach.

Die Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs laut Bahn

Von Biberach nach Laupheim West fahren die Busse immer zur Minute 12 mit allen Halten ohne Anschluss in Richtung Ulm. Zur Minute 46 fährt der Ersatzverkehr ohne Halt bis Laupheim West mit Anschluss Richtung Ulm.

Von Laupheim West nach Biberach fahren die Busse ab Laupheim West zur Minute 29 mit allen Halten bis Biberach. Zur Minute 58 fährt der Ersatzverkehr ohne Halt bis Biberach.

Weitere Informationen zur Störung gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.