Ensembles zeigen ihr Können in der Aula

Beschwingt in die Ferien: Am Donnerstag vor Pfingsten haben die Musikensembles des Carl-Laemmle-Gymnasiums zum traditionellen Frühjahrskonzert in die Aula eingeladen. Vor gut besuchten Rängen zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker der Klassen fünf bis zwölf ihr instrumentales und vokales Können. Auch Tanz- und Showeinlagen sowie solistische Beiträge prägten den unterhaltsamen Abend.

Nach der Eröffnung durch das Unterstufenensemble Musikaos (Leitung: Andrea Schöttler) mit abwechslungsreichen und einfühlsam arrangierten Titeln erfreuten die Schüler der Bläserklasse 6 (Leitung: Georg Schmälzle) mit beeindruckender stilistischer Bandbreite von Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ bis hin zu einem Latin-Arrangement mit einem gut abgestimmten Blasorchester-Sound. Anschließend gab der Mittel-/Oberstufenchor (Leitung: Martina Gruber-Pfohl) mit einigen Musical-Ausschnitten einen Ausblick auf das von Schülerinnen des Jahrgangs 12 selbst konzipierte Musical „Flirty Dancing“, das am 13. Juni in der Aula aufgeführt werden wird.

Nach der Pause bildeten die Nachwuchsmusiker aus der Bläserklasse 5 unter der Leitung von Georg Schmälzle mit zwei Märschen und einem Rock’n’Roll-Titel die „Vorband“ zur Big Band Squib Cakes (ebenfalls unter Georg Schmälzle).

Die Squib Cakes, die unter anderem Titel wie „Copacabana“, „Birdland“ und „Sing, Sing, Sing“ darboten, sorgten für einen fulminanten Abschluss dieses abwechslungsreichen, bunten und rundum gelungenen Konzertabends und einen guten Start in die Pfingstferien.