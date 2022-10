Energiewende und Friedenspolitik bei der VHS

Die Volkshochschule der Stadt Laupheim kann in dieser Woche mit zwei aktuellen Themenvorträgen aufwarten.

Prof. Stefan Ulreich referiert am Mittwoch, 5. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr in der Galerie der Schranne. Hiermit startet die VHS ihren Themenschwerpunkt „Energiewende in Deutschland“. Die Energiewende als Begriff wird bereits seit den 1970er Jahren verwendet, heute wird sie zumeist auf die 2011 ausgerufene Energiewende als Reaktion auf das große japanische Seebeben betrachtet. Sie beschreibt eine Transformation hin zu einem 100prozentig erneuerbar ausgelegten Energiesystem, womit auch ein wesentlicher Beitrag zur Klimaneutralität erreicht wird. Während Industrie und Energieversorgung bereits wesentliche Schritte unternommen haben, sind bei den privaten Haushalten bei Wärmeversorgung und Mobilität noch große Anstrengungen nötig. Die weitere Ausgestaltung der Energiewende wird daher vor allem auch von Privatpersonen einiges an Investitionen und Änderungen im Alltag erfordern.

Prof.Stefan Ulreich lehrt an der Hochschule Biberach in den Bereichen Energiehandel, Energiepolitik und Wirtschaftsinformatik. Zudem forscht er in den Bereichen Wahrscheinlichkeitstheorie und deren Anwendungen auf Kapitalmärkte und Investitionstheorie, Stochastische Simulation, Data Science sowie Entscheidungstheorie und Behavioral Economics. Er berät auch zum Themenkomplex Energie. Er war quantitativer Analyst, begleitete Positionen im Vertrieb, Energiehandel, Strategie, Energiepolitik und war in der Gremienarbeit in nationalen und internationalen Organisationen tätig. Die VHS startet mit diesem Vortrag ihren Themenschwerpunkt zur Energiewende in Deutschland. Die Veranstaltung hat die Kursnummer AI1001 und ist kostenfrei.

„Politik des Friedens. Macht und Moral im Lichte Kants“ heißt ein Vortrag des Philosophen Dr. Hans-Klaus Keul am Donnerstag, 6. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr in der Galerie der Schranne. Schon in seinem philosophischen Entwurf von 1795 stellte Immanuel Kant drei Bedingungen für einen Weltfrieden auf, die auch heute noch aktuell sind: Dieser Friede stützt sich auf die Gewährleistung der Menschenrechte, auf die Wahrung der Souveränität der vertragsschließenden Staaten und nicht zuletzt auf den freien Handel und Austausch der Leistungen innerhalb der Weltgemeinschaft. Doch Kant begnügt sich nicht mit der Feststellung dieser Bedingungen. Ausdrücklich wendet er sich an die Herrschenden, „die des Kriegs nicht müde werden“ und diskutiert das Verhältnis von Macht und Moral, indem er den Typus eines Politikers, dem Recht und Menschenrecht ernst, sind mit dem anderen Typus kontrastiert, der beides zu schieren Mittel der eigenen Machterweiterung missbraucht.

Diese Veranstaltung hat die Kursnummer AI1301 und ist ebenfalls kostenfrei.