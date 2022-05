Endlich wiedr Sengstond

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 28. Mai 2022, ein Tag wie jeder andere? Keineswegs! Zumindest nicht für den Kirchenchor der katholischen Kirchengemeinde Laupheim. Was den Tag so besonders machte, war die erste Singstunde des Gesamtchores nach gut zwei Jahren Zwangspause.

Viele Sängerinnen und Sänger hatten sich in der Zwischenzeit höchstens mal kurz getroffen, wenn überhaupt gesehen. Und so herrschte große Freude am gemeinsamen Singen und am Zusammensein . Letzteres wurde noch durch einen besonderen Anlass verlängert, denn an die Singstunde wurde direkt die, ebenfalls nicht mehr stattgefundene, Jahreshauptversammlung angehängt. Diese ging verständlicherweise ziemlich rasch über die Runde und fand ihren Höhepunkt in der Ehrung dreier langjähriger Sänger: Werner Hamberger (40 Jahre), Karl Held (50 Jahre) und Alfons Erb (60 Jahre).

Die drei Jubilare bekamen vom Präses des Chors, Herrn Pfr. Hermann, eine Urkunde des Bischofs überreicht und vom Vorstand je ein kleines Geschenk. Nach dem Ende der Veranstaltung trennte man sich, fast wieder wie vormals, mit einem guten Wunsch bis zur näxsta Sengstond. Tatsächlich schon wieder am Donnerstag darauf!