Endlich wieder TSV-Starter bei Wettkämpfen

Nach der langen auch coronabedingten Wettkampf-Pause konnten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Laupheim wieder auf Wettkämpfe gehen. Es startete direkt intensiv mit drei Wettkämpfen an drei Oktober-Wochenenden.

Am 16. Oktober fand der Wettkampf in Balingen statt. Die Männer vertrat Matthias Warken im Jahrgang 2009 und konnte sich dort auf 200 m Brust mit einer überragenden Zeit von 3:16,22 min die Goldmedaille sichern. Die Silbermedaille eroberte er sich über 200 m Freistil mit einer Zeit von 2:54,46 min.

Ella Miller (2008) startete bei den Damen und konnte sich auf den 50 m Schmetterling mit einer Zeit von 0:52,93 die Bronzemedaille sichern. Über 100 m Rücken schaffte sie es sogar, sich die Goldmedaille zu sichern (1:48,06 min).

Am 22. Oktober starteten die Schwimmer bei dem Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen in Göppingen. Dort trat bei den Männern wieder Matthias Warken (2009) an, der sich über die 50 m Brust mit einer Zeit von 0:41,25 die Bronzemedaille erschwamm. Ebenso startete er über 50 m Schmetterling und verpasste dort mit einer Zeit von 0:39,00 leider das Treppchen.

Bei den Damen startete wieder Ella Miller. Sie sicherte sich über 50 m Rücken ebenso die Goldmedaille (0:46,62) wie über die 200 m Rücken mit einer Zeit von 3:36,15.

Ebenso startete Jana Scheffold (2003) bei den Damen. Sie konnte sich über die 50 m Schmetterling um fast eine Sekunde auf eine Zeit von 0:32,86 verbessern und errang den ersten Platz. Die Goldmedaille erhielt sie auch über 200 m Freistil. Dort verbesserte sie sich deutlich und schlug nach einer Zeit von 2:28,00 am Beckenrand an.

Der letzte Wettkampf, an dem die Schwimmer des TSV Laupheim starteten, war am letzten Oktober-Wochenende in Schwäbisch Gmünd. Bei den Herren nahm wieder Matthias Warken (2009) teil und konnte direkt am Anfang mit einer herausragenden Zeit über die 50 m Rücken überzeugen. Er erhielt mit einer Zeit von 0:40,69 die Silbermedaille. Knapp am Treppchen vorbei schwamm Matthias die 100 m Freistil mit einer Zeit von 1:20,82 min.

Die Damen vertraten Ella Miller und Salome Beck (2009). Ella sicherte sich über die 50 m Rücken die Bronzemedaille und schlug mit einer Zeit von 0:46,42 am Beckenrand an. Salome schwamm in 1:25,11 min eine super Zeit über die 100 m Freistil und sicherte sich über 200 m Rücken in 3:28,47 sogar die Bronzemedaille.