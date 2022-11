Endlich wieder Hütte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Zwangspause war es wieder so weit: die Jugend der Stadtkapelle Laupheim konnte ins Allgäu auf die beliebte Hütte nach Missen fahren und dort gemeinsam die Herbstferien genießen. Auch dieses Jahr wartete neben einem tollen Programm wieder jede Menge Spaß und Musik auf die Kinder und Jugendlichen.

Am Sonntag, 2. November, trafen die Nachwuchsmusikerinnen und -Musiker der Stadtkapelle Laupheim voller Vorfreude in Missen ein. Die Sieben- bis Siebzehnjährigen durften sich bei Kaffee und Kuchen von ihren Eltern verabschieden und richteten sich auf der Hütte für die bevorstehende Woche ein. Ein Begrüßungsabend rundete den Sonntag gelungen ab. Es wäre natürlich nicht die Jugendfreizeit des Musikvereins, wenn nicht auch geprobt werden würde.

So wurden vormittags die Instrumente aufgebaut und fleißig geübt. Mit mehreren Dirigierenden - ob aus dem Betreuerteam oder extra für die Hütte angereist - wurde unter anderem für die anstehenden Auftritte geprobt. Aber auch Lieder zur Unterhaltung kamen nicht zu kurz - neben Deep Purple mit „Smoke on the Water“ wurde auch Steppenwolfs „Born to be wild“ interpretiert - zur großen Freude aller.

Aber auch neben den Proben war viel geboten: so gab es einen Ausflug ins Erlebnis-Schwimmbad nach Sonthofen und in die Alpsee Bergwelt - mit Wanderung und rasanter Sommerrodelbahn-Talfahrt. Getreu dem Motto „Disney“, unter dem die diesjährige Hütte stand, fand am Dienstag auch standesgemäß der Mottoabend statt. Nachdem den Nachmittag über rege Vorbereitungen getroffen wurden, gab es am Abend einen überaus gelungenen Partyabend voller Prinzessinnen und Monstern, mit einem Kekswettbewerb, einem Disneyquiz und der Vorführung der am Nachmittag gedrehten Kurzfilme.

Am Donnerstag galt es wie jedes Jahr die Gewinnergruppe des Geländespiels zu ermitteln. In 17 herausfordernden Spielen und Aufgaben im naheliegenden Missen mussten sich die fünf Gruppen in Sachen Teamfähigkeit, Allgemeinwissen und Geschick beweisen - der Gruppe um Nils Grischke gelang es am Ende am besten. Leider war am Freitag dann eine weitere, tolle Hüttenwoche wieder vorbei, doch nach ausreichend nachgeholtem Schlaf blicken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit großer Freude zurück und freuen sich schon auf alle kommenden Musik- und Freizeitaktionen der Stadtkapellenjugend.