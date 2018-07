Emely Justus ist neue Lesekönigin

„Wir wollen unsere Schüler zum Lesen erziehen“ – dies hat sich die Grundschule Bronner Berg in Laupheim zum Ziel gesetzt. Jedes Jahr findet daher ein Vorlesewettbewerb statt, bei dem die Dritt- und Viertklässler ihr Können unter Beweis stellen.

Aus jeder dritten und vierten Klasse traten die zuvor ermittelten besten beiden Leser gegeneinander an. So präsentierten insgesamt acht Kinder zuerst einen gut vorbereiteten Text ihrer Wahl. Anschließend galt es, einen fremden Sachtext vorzulesen, was für die acht Wettstreiter verständlicherweise eine besondere Herausforderung darstellte.

Die auswärtige Jury – Irmgard Melzer (Leiterin der Stadtbibliothek), Monika Steinle (Lehrerin im Ruhestand) und Hans-Joachim Haase (Rektor im Ruhestand) – lobte die Kinder für die gute Auswahl der Texte. Das Vorlesen gelang ihnen sehr gut und brachte nicht nur die Jury, sondern auch die Schüler, die als Zuhörer anwesend waren, zum Staunen. Die Entscheidung war daher auch alles andere als einfach.

Preis für die drei Besten

Gespannt warteten alle Grundschulkinder am Ende des Vormittags darauf, dass die Jury die Gewinner bekannt gab. Dann stand es fest: Den ersten Platz eroberte sich Emily Justus. Den zweiten Platz belegte Letizia Brenner, und Anne Laubender durfte sich über den dritten Platz freuen. Die drei Schulsieger wurden für ihre Vorträge mit Preisen belohnt.