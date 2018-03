Eltern des Laupheimer Messerstecher-Opfers festgenommen

Die Eltern des 17-jährigen Mädchens, das am 27. Februar in Laupheim vermutlich von ihrem Bruder und ihrem Ehemann niedergestochen worden ist, sind wegen des dringenden Verdachts der Mittäterschaft verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mitteilte, werden der Vater und die Mutter am heutigen Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

„Wir gehen mittlerweile nicht mehr nur von unterlassener Hilfeleistung aus, sondern davon, dass die Eltern an der Tat beteiligt waren“, erklärte Erster Staatsanwalt Jan Holzner der SZ. Der Vorwurf laute aktuell aber „nur“ auf gefährliche Körperverletzung. Denn nach jetzigem Ermittlungsstand sehe es so aus, dass die Eltern nach dem Messerangriff auf ihre Tochter den Rettungsdienst gerufen haben und damit aus juristischer Sicht „von der Tötungsabsicht zurückgetreten“ sind. Gegen den 21-jährigen Bruder des Mädchens und ihren 34 Jahre alten Ehemann nach islamischem Recht wird weiterhin wegen versuchten Mordes ermittelt. „Wir machen aber keine Aussagen dazu, welche der an dem Abend anwesenden Personen welche Tathandlung begangen hat“, stellte Holzner klar.

Der „Schwäbischen Zeitung“ liegt indes ein Schreiben des Amtsgerichts Biberach vor, in dem den Eltern der sofortige Entzug der elterlichen Sorge für die Tochter mitgeteilt und diese Entscheidung unter anderem wie folgt begründet wird: „Aus den Angaben der Jugendlichen ergeben sich sogar belastbare Anhaltspunkte dafür, dass die Eltern den Schwiegersohn noch zur Tatvollendung ermuntert haben sollen.“ Tatmotiv dürfte eine angebliche Untreue des Mädchens gegenüber dem Ehemann gewesen sein.

Eine mutmaßliche Beziehungstat ist in dieser Woche in Laupheim im Landkreis Biberach beinahe tödlich ausgegangen. Eine 17-Jährige Frau wurde möglicherweise von ihrem Lebensgefährten sowie ihrem Bruder mit einem Messer angegriffen. Die aus Lybien stammende Frau wurde mit einem Messerstich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten

