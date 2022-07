Ellen Ströbele ist Bundessiegerin bei „jugend creativ“

Die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal gratuliert der 17-jährigen Ellen Ströbele aus Baustetten zum Bundessieg beim 52. Jugendwettbewerb „jugend creativ“. Das Thema in diesem Jahr lautete „Was ist schön?“.

Für den internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ verzeichnet die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal wieder eine rege Teilnahme. Wettbewerbseiträge wurden in Laupheim bis ins Illertal eingereicht, darunter 760 Bilder, berichtet das Geldinstitut in einem Presseschreiben. Bundesweit waren über 305 000 Beiträge eingegangen. „Was ist schön?“ lautete das Thema der 52. Wettbewerbsrunde und animierte Kinder und Jugendliche, ihre Vorstellungen von Schönheit in Bildern und Kurzfilmen festzuhalten oder am Quiz teilzunehmen. Nach Jurierungen auf Orts- und Landesebene wählte die Bundesjurys in Berlin die besten Bilder und Kurzfilme Deutschlands aus. Ellen Ströbele aus Baustetten ist eine der Bundespreisträgerinnen. Die 17-Jährige überzeugte die Jury mit ihrem Bild „Blickpunkte“ und wurde in der Altersgruppe der 10. bis 13. Klassen mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Ellen hatte ihren Wettbewerbsbeitrag bei der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG eingereicht, die der jungen Künstlerin gratuliert: „Wir freuen uns sehr, dass sich Ellen mit ihrem Bild gegen die große Konkurrenz durchsetzen konnte und ihr Talent bei der Bundespreisträgerakademie weiter gefördert wird“, so Marion Fakler von der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG, die den Jugendwettbewerb in der Region veranstaltet und Ellen Ströbele auch die Urkunde für den Bundessieg überreicht. „Wir möchten uns nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, sondern auch bei den vielen engagierten Lehrkräften, die den Erfolg der Initiative ‚jugend creativ‘ erst möglich machen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, mit dem Wettbewerb die Schulen in ihrem Bildungsauftrag zu unterstützen und zur Kreativitätsförderung junger Menschen beizutragen.“

Die Bundesjury zeigte sich von der kreativen Arbeit beeindruckt: „Schönheit ist etwas ganz anderes, als wir meinen: Das ruft Ellens Bild uns entgegen. Die gekonnte Anordnung der unterschiedlichen Motive besticht sofort. Die Details sind in Bewegung und Proportion so wohlkomponiert wie aufregend, und darum ist man bereit, seine gewohnten Sichtweisen zu verlassen und sich Neuem zu stellen. Die Farbgebung ist genau gesetzt und findet immer ihre Korrespondenzen im Bild; sie ist geradezu gelassen angesichts der fast zornigen Wildheit, die die Finger, die Gliederpuppen als Marionetten, die Leuchtschrift, der Hase und so vieles mehr ausstrahlen. Hier deutet junger künstlerischer Nachwuchs die uralte Frage, was schön ist, um – sehenswert, bedenkenswert!“, lobt Bundesjurorin Mareile Herbst, Programmleitung Autumnus Verlag, Berlin.

Alle Bundessiegerinnen und Bundessieger werden mit dem von den Volksbanken und Raiffeisenbanken ausgeschriebenen Hauptgewinn, der Teilnahme an dem exklusiven „jugend reativ“-Bundespreisträgerworkshop in der Akademie Westerham bei München, ausgezeichnet. Vom 31. Juli bis 6. August erleben die jungen Talente eine abwechslungsreiche Woche, die ganz im Zeichen von Kunst und Kreativität steht und auch jede Menge Spaß, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten bietet. Am 4. Oktober startet dann der 53. Internationale Jugendwettbewerb zum Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.