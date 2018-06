Eiskalt leistet sich Claire „Gerechtigkeit“

Als der letzte Vorhang fällt, bleibt die Frage, was schweißtreibender war: die Hitze in der Aula oder das unter die Haut gehende Spiel der Gymnasiasten. Mit unerhörter Intensität hat die Theater-AG am CLG Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ aufgeführt und herausgearbeitet, wie Geld Menschen korrumpieren kann und Gier über Bedenken obsiegt.

Am Güllener Bahnhof nimmt die Handlung Fahrt auf, als ein Expresszug außerplanmäßig hält. Claire Zachanassian besucht nach 45 Jahren ihre Geburtsstadt, und die verarmten Güllener erhoffen sich finanzielle Unterstützung von der durch Heirat reich gewordenen Frau. Sie stellt Hilfe in Aussicht, knüpft daran aber ein unmoralisches Angebot: „Eine Milliarde, wenn jemand Alfred Ill tötet“. Der Krämer Ill, ihre Jugendliebe, leugnete die Vaterschaft, als sie mit 17 ein Kind von ihm erwartete. Jetzt ist sie gekommen, sich „Gerechtigkeit zu leisten“, und verspricht „Konjunktur für eine Leiche“.

Meisterlich setzen die mehr als 30 Akteure der Theater-AG unter der sorgfältigen Regie von Angelika Geiger und Didier Schniegel die Charaktere in Szene. Franziska Schuster gibt eine rachsüchtige, gefühlskalte Claire. Lukas Mohl als Ill ist die Panik ins Gesicht geschrieben, als er erkennt, dass die Güllener der pekuniären Versuchung erliegen. Sie leben plötzlich ungeniert auf Pump; der Wohlstand in spe kriecht förmlich an ihnen hinauf, das beginnt mit knallgelben Schuhen. „Ihr spekuliert schon mit meinem Tod“, muss der Krämer leichenblass erkennen.

Die Güllener heucheln Solidarität und lassen doch schnell die Maske fallen. Der Götze Mammon fegt ihre Skrupel hinweg und man redet sich das Ganze zurecht (besonders eindrucksvoll Svenja Brandt als Bürgermeister, Moritz Mangold als Arzt und Merit Graf als Dorfpolizist). Schließlich hat Ill damals unzweifelhaft gelogen und betrogen. Brillant Celine Scheffold als Lehrer – er ist zur Selbstreflexion fähig und kann das Verhängnis doch nicht aufhalten. „Flieh!“, drängt der Pfarrer (Sophia Joos) Ill, doch der traut sich nicht. Immerhin: Am Ende steht er zu seiner Schuld. Zum Freitod, den ihm der Bürgermeister nahelegt, ist er gleichwohl nicht bereit: „Euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen.“ Perfide vertuschen die Güllener die Tat, nachdem sie ihn ins Jenseits befördert haben.

Auch das Überdrehte des Stücks und seiner Figuren gelingt vorzüglich, wobei den Zuschauern, durchaus beabsichtigt, das Lachen meist im Halse stecken bleibt. Chapeau!