Eiscafé Petrini hat neuen Pächter

Die Namen bleiben gleich, die Gastronomen wechseln: Am vergangenen Samstag ist das „Eiscafé Petrini“ in die neue Saison gestartet. Ein paar Häuser weiter, in der Gaststätte „Zum Hasen“, laufen die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. Am Freitag, 1. März, will Massimiliano Calabro seine ersten Gäste willkommen heißen. Er ist der neue Pächter.

Noch gehen Handwerker in dem Laupheimer Traditionslokal „Hasen“ ein und aus. Auf den Tischen stapeln sich Kisten mit Geschirr und Küchenutensilien. „Wir liegen gut in der Zeit und müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen“, sagt Massimiliano Calabro.

Hauptsächlich mediterrane Speisen

Ein paar Möbel fehlen noch, außerdem müsse er noch entscheiden, wie die Tische stehen sollen. Sein neunköpfiges Team, darunter zwei Chefköche, habe er schon zusammengestellt, erzählt Calabro, der hauptsächlich mediterrane Speisen anbieten will – zubereitet mit saisonalen Zutaten aus der Region.

Der 46-jährige Italiener, von allen nur Massimo genannt, ist 1989 nach Deutschland gekommen und den Laupheimern als langjähriger Mitarbeiter im „Ristorante Amalfi“ bekannt.

Wolfgang Wieland, der bisherige Pächter, hatte den „Hasen“ Ende Dezember abgegeben. Dafür hatten mehrere Faktoren den Ausschlag gegeben. Unter anderem sei es schwierig gewesen, Personal zu finden.

Filiale in Laupheim

Bisher haben Salvatore Pepe und Salvatore Mignanelli das „Eiscafé Schloss“ in Aulendorf betrieben – mit dem „Eiscafé Petrini“ haben sie jetzt eine Filiale dazubekommen. Ruggero Petrini, der bisherige Besitzer, hat den beiden das Lokal am Marktplatz verkauft.

„Wir stellen das Eis vor Ort her“, erzählt Salvatore Mignanelli, der aus Kalabrien kommt und die Leitung in Laupheim übernimmt. Neben Eisspezialitäten bieten er und seine Kollegen Crêpes und hausgemachtes Tiramisu an.