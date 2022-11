Eintrag ins Geschichtsbuch des TSV

Bei den Landesmeisterschaften der Wettkampfgymnastik für Mannschaften in Ebersbach hat es gute Ergebnisse für die neun Teilnehmerinnen des TSV Laupheim gegeben. Qualifiziert hatten sich die beiden Mannschaften aus Laupheim im Gaufinale im Sommer.

Bei diesem Wettkampf besteht die Besonderheit, das jedes Mädchen allein turnt, aber die Wertungen zusammen gezählt werden. Die vier Achtjährigen durften bei ihrem ersten großen Wettkampf außerhalb der Heimat zweimal auf die Fläche und zeigten sicher ihre Küren ohne Handgerät. Mit dem Band gab es technische Probleme, doch wurde nicht viel abgezogen. Zum Schluss gab es die höchste Punktzahl der E8-Jugend. Bei der E9 waren nur neun Teams am Start, somit wurden beiden Altersklassen zusammengelegt. Daher landeten die E8-Siegerinnen auf Platz zwei, freuten sich aber dennoch über Silber.

Bei der C-Jugend gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit vier anderen Vereinen. Die 12- und 13-Jährigen traten mit Seil, Band und Ball auf. Im Laufe des Wettkampfs stellten die fünf Laupheimerinnen ihr Können unter Beweis, erhielten für Seil und Ball gute Wertungen und ließen die Konkurrenz hinter sich. Nur mit dem langen Band waren einige unsicher, doch der Vorsprung verringerte sich nur minimal. Bei der Siegerehrung waren alle überrascht, dass die fünf Mädchen es geschafft hatten, sich ganz vorn zu platzieren,1,5 Punkte vor den Zweiten. Die zwei TSV-Teams hatten auch in schwierigen Zeiten ihr Ziel nicht aus den Augen verloren, und mit dem Doppelsieg gingen die neun Mädchen in die Geschichte der Turnabteilung ein.

Maria Vrdoljak (Jugend E9/6. Platz) eröffnete den Wettkampf mit ihrer Reifenkür. Marie Temeschinko (E8/10.) zeigte ohne Handgerät, was sie kann. Elina Kelm (E9/10.) war die Dritte im Bunde mit dem Reifen. Die Kleinste unter allen, Liana Wins(F-Jugend/7.), war nach fünf Stunden Wartezeit dran; nach der Ballkür und der Kür ohne Handgerät atmete sie auf.

Nach drei Stunden Verzögerung ging es nachmittags bei tropischen Temperaturen weiter. Es wurde in drei Hallen geturnt. In Halle eins versuchte Lea Zilenkov (D10/12.), ihr Band zu bändigen. Emily Justus (D11/5.) warf und fing die Keulen perfekt. In Halle zwei stand die Luft mit Temperaturen weit über 30 Grad. Doch Melanie Bille (Jugend C/7.) bot eine zauberhafte Kür mit ihrem Band und erhielt die höchste Punktzahl. Lea Staub und Anita Schlau starteten in der A-Jugend bei großer Konkurrenz. Für Staub kam auf Platz 17, Schlau auf Rang 15. Jenny Kaiser (B-Jugend/11,) turnte in der dritten Halle, trotz Hitze gelang ihr ein fast fehlerfreier Auftritt. Bei den Frauen 25+/40+ zeigte Natalia Kling (4.) drei Küren mit Reifen, Keulen, und Band.

Die Gymnastinnen aus Laupheim, ob 2er- oder 3er-Kürentanz, hatten alle Kräfte, ihr Können und ihren Fleiß investiert und wurden vom Kampfgericht belohnt – zur Freude auch der Trainerinnen (Katharina Krieger/Natalia Kling) und der Eltern.