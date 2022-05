Einspruch abgewiesen: Entscheidet über OB-Wahl nun das Verwaltungsgericht?

Ist die Laupheimer Oberbürgermeisterwahl nun final entschieden? Ja, wenn es nach dem Regierungspräsidium (RP) in Tübingen geht, das keinen Anlass sieht, einer Neuauszählung der Stimmen stattzugeben und den Einspruch von Kevin Wiest zurückgewiesen hat (die SZ berichtete). Nun liegt es bei Kevin Wiest, ob er gegen die Entscheidung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage einreichen wird. Er kündigte an, dass er diese Option mit seiner Anwältin bis spätestens kommenden Mittwoch abwägen möchte.

Vier Wochen sind seit der OB-Wahl vergangen, eine Zeit, die nicht wenige Bürgerinnen und Bürger in Laupheim als Hängepartie mit ungewissem Ausgang empfunden haben. Nun hat das RP am Dienstag als Rechtsaufsichtsbehörde den Einspruch in allen Punkten zurückgewiesen. Wiests Anwältin hatte sowohl im ersten Punkt eine Neuauszählung, als auch im zweiten Punkt die Anordnung einer Neuwahl beantragt.

Für Neuauszählung sieht RP keine rechtliche Verpflichtung

Das RP hat die von Herrn Wiest vorgetragenen Argumente geprüft, erläuterte RP-Sprecherin Martina Bitzer. Zudem sei auch die Stellungnahme der Stadt Laupheim berücksichtigt worden. Da das RP die Wahl als Rechtsaufsichtsbehörde unabhängig von eventuellen Einsprüchen zu prüfen habe, „liegen uns auch die hierfür von der Stadt übergebenen Unterlagen vor“, so Bitzer.

Es sei nicht zu beanstanden, dass eine weitere Zählung unterblieb. Dazu gebe es für den Gemeindewahlausschuss „keine rechtliche Verpflichtung“. Eine neue Feststellung des Wahlergebnisses, also die Neuauszählung, müsse laut der RP-Sprecherin nur dann erfolgen, wenn diese „als unrichtig erachtet wird. Das Regierungspräsidium erachtet die Feststellung des Wahlergebnisses jedoch nicht für unrichtig“, so Bitzer.

Mit der Entscheidung des Regierungspräsidium nicht zufrieden: Kevin Wiest hatte vor drei Wochen gegen die Feststellung de Wahlergebnisses der Laupheimer OB-Wahl Einspruch eingereicht. Nun erwägt er weitere rechtliche Optionen. (Foto: Reiner Schick)

Auch der im Einspruch genannte Wahlberechtigte aus Obersulmetingen, der angegeben hatte, eine ungültige Stimme abgegeben zu haben, war für das RP kein Anlass für eine Neuauszählung. Unter den 41 als ungültig gewerteten Stimmzetteln, die dem RP vorlagen, hätten sich auch fünf Stimmzettel befunden, „bei denen beide Kandidaten angekreuzt worden waren, wie es auch der betreffende Wahlberechtigte getan haben will“, so die RP-Sprecherin. Die Stadt sei „mit dieser Fallgestaltung generell rechtlich zutreffend verfahren“ – heißt weniger bürokratisch formuliert: Selbst wenn dieser eine Stimmzettel falsch gezählt worden wäre, liegt hier nach Einschätzung des RPs keine systematische Fehleinschätzung vor.

Nichtöffentlichkeit nicht vorschriftsmäßig

Das RP habe auch den Punkt der kurzzeitigen Nichtöffentlichkeit der Sitzung des Gemeindewahlausschusses überprüft und festgestellt, dass es nicht der Vorschrift entsprochen habe, dass sich der Ausschuss für rund zehn Minuten zu einer nicht öffentlichen Beratung zurückgezogen habe. „Nach der genannten Vorschrift verhandelt und entscheidet der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung“, so Bitzer.

Jedoch auch das ergebe „keine Ungültigerklärung der Wahl“, so Bitzer. Dazu brauche es „zusätzlich die konkrete Möglichkeit, dass das Wahlergebnis hierdurch beeinflusst werden konnte“. Dies sei laut RP nicht zu erkennen gewesen.

Wiest will bis Mittwoch entscheiden, ob er Klage einreicht

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zeigte sich Kevin Wiest „etwas irritiert“ und mit der Stellungnahme des RPs so nicht zufrieden. Nach der ersten Durchsicht „gibt es doch einige Punkte, bei denen ich eine andere Rechtsauffassung habe wie das Regierungspräsidium“, sagte Wiest. Er wolle die kommenden Tage nun nutzen, um die Entscheidung des RPs in Ruhe zu lesen, sich die Gedanken zu machen und mit seiner Anwältin zu diskutieren. Bis spätestens Mittwoch kommender Woche will er dann entscheiden, „ob wir ins Klägerverfahren gehen“.

Wiest verwies hauptsächlich auf die von ihm im Einspruch festgestellten Punkte der ungültigen Stimme aus Obersulmetingen, sowie der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses. Die Argumentation des RPs seien für ihn „hier nicht verständlich“. Er weist hier auf die im Rechtsstaat geltenden Regeln. „Ich habe das Gefühl, dass hier nicht richtig gehandelt wurde“, so Wiest mit Verweis auf die Nichtöffentlichkeit der Sitzung des Gemeindewahlausschusses. Das wolle und könne er nicht einfach so stehen lassen.

Laupheim hat es verdient, dass Klarheit herrscht. Kevin Wiest

„Mir geht es nicht darum, das Wahlergebnis zu ändern“, betonte Wiest, ihm sei es ausschließlich darum gegangen, dass neu ausgezählt wird. „Laupheim hat es verdient, dass Klarheit herrscht.“ Er wolle sich „auch nicht ins Rathaus klagen. So etwas geht ja nicht.“

Er stellte dennoch klar: Er vertrete als ehemaliger Polizist, aber auch als Bürgermeister die Auffassung, „wenn etwas nicht richtig läuft, für die eigene Überzeugung einzustehen, dafür zu kämpfen und nicht bei jedem Gegenwind die Richtung zu ändern.“ Auch mit der Konsequenz, den persönlichen Standpunkt durchzufechten.

Bergmann hofft auf Klarheit

Ingo Bergmann reagierte auf die Nachricht aus Tübingen mit Zurückhaltung. „Natürlich freue ich mich, aber jetzt muss man erst einmal abwarten“, sagte er dieser Zeitung. „Jetzt liegt es an Kevin Wiest, wie es weitergeht.“

In einem Gespräch am Vorabend der RP-Entscheidung hatte Bergmann erklärt, dass er in den vergangenen Wochen in Laupheim nur als Privatmann und nicht als designierter OB aufgetreten sei. Bergmann hofft, dass die kommenden Tage mehr Klarheit bringen und er „gegebenenfalls die nächsten Wochen planen kann“.

Stadt wartet, dass Gültigkeit der Wahl bestätigt wird

„Die Stadtverwaltung wurde gestern Nachmittag vom Regierungspräsidium darüber informiert, dass der Einspruch gegen das Wahlergebnis der OB-Neuwahl vom 24. April 2022 zurückgewiesen wurde. In der Nachricht wurde mitgeteilt, dass das Regierungspräsidium weder die Entscheidung des Gemeindewahlausschusses noch die Vorbereitung und Durchführung der Wahl beanstandet und daher keinen rechtlichen Grund für die Anordnung einer Neuauszählung sieht“, teilte Karin Meyer-Barthold als erste ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters mit. Nun warte man, dass die Gültigkeit der Wahl bestätigt werde. Dies sei nach Aussage des Regierungspräsidiums bereits in der Bearbeitung.