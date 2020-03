Einkaufswagen bis zum Sessel: Das fand der Fischereiverein bei seiner Müllsammelaktion

Der Fischereiverein Laupheim ist am vergangenen Samstag mit 13 Mitgliedern an der Rottum und am Birbisee unterwegs gewesen, um am und im Flusslauf, den Uferrandstreifen und der Umgebung der Gewässer den Müll zu sammeln.

„Die Müllsammler standen teilweise vor erschreckend hohen Mengen von angeschwemmtem beziehungsweise abgelegtem Unrat", berichtet der Verein. So wurde zum Beispiel ein ganzer Einkaufswagen eines Supermarkts aus der Rottum gezogen. Hauptsächlich wurden wieder unzählige Glas- und Kunststoffflaschen, Dosen, Plastiktüten und -folie gesammelt, außerdem zwei Fußbälle und ein Motorradhelm. Sogar einen schweren Sessel hat jemand am Gewässer entsorgt, der den freiwilligen Helfern große Mühe beim Abtransport machte. Am Ende der Aktion war der Hänger randvoll mit Müll.

Der Anhänger war voll mit Müll, auch einen Sessel haben die Helfer am Ufer gefunden. (Foto: Fischereiverein)

„Leider, vermutlich wegen der Coronavirus-Situtation, ließ die Beteiligung der Mitglieder zu wünschen übrig“, heißt es von Seiten des Vereins. „In den vergangenen Jahren hatten wir zur Frühjahrsputzete immer viel mehr Helfer und so konnte ein Teil der Rottum noch nicht angegangen und gesäubert werden.“