Eines der führenden Perkussion-Ensemble gastiert in Staig

Zarbang, eines der führenden Perkussion-Ensemble weltweit, gastiert am Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, im Klangraum Staig. Zarbang wurde 1996 von Behnam Samani in Deutschland gegründet. Es vereint herausragende Perkussionisten Irans und Afghanistans und verbindet seinen Klang mit Rhythmen und Instrumenten anderer Kulturen. Der Klang des Ensembles ist laut Pressemitteilung dynamisch, mal meditativ, mal mitreißend und speist sich aus der persischen Klassik, verbunden mit der Tradition der Sufis und den Rhythmen der persischen Folklore. Dazu verschmilzt der Ton der Trompete von Markus Stockhausen. Als Trompetensolist, Improvisator und Komponist im Jazz genauso zu Hause wie in der zeitgenössischen und der klassischen Musik, so zählt er international zu den vielseitigsten Musikern unserer Zeit und ist bekannt als musikalischer Grenzgänger. Kennzeichen seines Trompetenspiels ist sein heller, klarer, der klassischen Musik angelehnter Ton. Das Ensemble ist weltweit bei großen internationalen Festivals in Europa und Asien zu Gast gewesen, darunter die Royal Albert Hall in London und Carnegie Hall in New York. Auf ihrer aktuellen Tournee treten Zarbang und Markus Stockhausen auch im Klangraum-Staig auf. Tickets zum Preis von 49 Euro gibt es auf www.klangraum-staig.de und bei Andy’s, Kirchstraße 7, in Staig. Reservierungen sind per E-Mail an info@klangraum-staig.de möglich.