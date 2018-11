Eine stimmungsvolle Feier für den heiligen Martin

Es war ein Abend wie gemacht für eine herbstliche Freiluftveranstaltung: frisch, aber nicht kalt und trocken. Perfekt für die Martinsfeier, zu der die Laupheimer Kindergärten am Samstag einmal mehr zum Marktplatz geladen hatten. Es dürften wohl an die 200 Kinder gewesen sein, die mit den Erwachsenen den Platz füllten – und die Dunkelheit mit ihren selbstgebastelten Laternen aufhellten. Die Ähnlichkeit mancher Laternen verriet: Da haben sich Kinder eines Kindergartens versammelt.

Das war die richtige Kulisse für die Martinsfeier, bei der Manuela Knoch und Martin Gröner am Mikrofon Kinder und Erwachsene zum Singen und Beten einluden – musikalisch umrahmt vom Jugendbläser-Ensemble der Stadtkapelle. So schallte auch wieder das unverzichtbare „Ich geh’ mit meiner Laterne“ über den Marktplatz, gefolgt vom Lied zu „Sankt Martin“. Im Mittelpunkt stand natürlich der heilige Martin, alias Peter Paul Bochtler, der hoch zu Ross über den Marktplatz ritt, derweil Manuela Knoch die Geschichte von der Mantelteilung erzählte. Am Ende gab es auch die traditionelle Martinsbrezel. Der Erlös geht an den Kindergarten Pusteblume und den Martinusladen.