Nach dem Laupheimer Heimatfest mehren sich die Corona-Infektionen

Feierende Massen, top Wetter, beste Stimmung: Laupheim hat das Kinder- und Heimatfest ausgelassen zelebriert: Nun, eine Woche nach dem Jahreshöhepunkt der Stadt, macht sich bei etlichen der Feier-Blues breit. Was befürchtet wurde, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, trifft aktuell ein: Die positiven Corona-Fälle in und rund um Laupheim mehren sich rasant – allem Anschein nach, mit einer signifikanten Verbindung zum Fest.

Die Corona-Warnapp glüht – Fälle im Bekanntenkreis nehmen zu

Der Kinderfestmontag war noch nicht vorbei, als in der Corona-Warn-App die erste knallrote Meldung aufpoppte: das Ausrufezeichen mit dem Zusatz: „erhöhtes Risiko – aufgrund der von der App ausgewerteten Begegnungen“. Die App empfiehlt, sich als Kontaktperson selbst in Isolation zu begeben und auf Krankheitssymptome zu achten. Im Laufe der Woche sammelte sie für alle sechs Tage rote und offenbar zahllose Risikobegegnungen. Zumindest so viele, dass gar nicht mehr einzeln angegeben wird, wie viele Corona-Positive mit einem gefeiert haben.

Dichtes Treiben auf dem Festplatz: So viele Besucher wie in diesem Jahr gab es beim Laupheimer Kinder- und Heimatfest noch nie. (Foto: Simon Schwörer)

Das gleiche Bild bei Freunden, Kollegen und im Bekanntenkreis: Die Warn-App glüht tiefrot. Jeden Tag klingelt außerdem das Telefon, am anderen Ende der Leitung eine raue Stimme, die einem von der unverhofften Infektion berichtet: „Wir haben ja auch miteinander gefestet“, so oder ähnlich beginnen die Gespräche. Oder es kommen Fotos über WhatsApp mit positiven Schnelltests. Es scheint kaum jemanden in der Stadt zu geben, der nicht mindestens eine weitere oder auch mehrere Personen kennt, die im Anschluss an das Wochenende mit zwei roten Strichen auf dem Teststreifen nun das Sofa oder Bett hüten müssen.

Testzentrumsbetreiber spricht von diffusem Infektionsgeschehen

Egal ob man als Festbesucher auf der Heimatstunde, im Biergarten, auf dem Summernight-Festival oder beim Paradekonzert unterwegs war: Über alle Tage und auf allen Veranstaltungen war die Zahl der Menschen groß und die Abstände gering. So dass es sich nicht mehr nachvollziehen lässt, wer sich wann, bei wem infiziert haben könnte. „Ein diffuses Infektionsgeschehen, das emotional einkalkuliert wurde“, nennt es ein Mitglied eines am Fest beteiligten Vereins. Berichtet wird auch von vermehrten Krankheitsfällen bei Gruppen, Vereinen, aber auch Teilen der Stadtverwaltung.

„Wir haben aktuell im Testzentrum gut zu tun. Es gibt eine hohe Anzahl an positiven Tests, die sich auch mit dem Heimatfest in Verbindung bringen lassen“, sagt Andreas Buck, Inhaber der Neuen Apotheke sowie der Betreiber des Testzentrums am Kulturhaus. Seiner Vermutung nach werden die Zahlen noch bis Mitte der kommenden Woche ansteigen und erst dann zurückgehen.

Viele Festbesucher haben eine Corona-Infektion einkalkuliert

Dass der Besuch des Kinder- und Heimatfests nicht ohne ein gewisses Risiko ablaufen würde, war vermutlich den meisten Laupheimerinnen und Laupheimern klar. Jedenfalls wurde das in etlichen persönlichen Gesprächen während des Fests deutlich. Jetzt völlig überrascht zu tun, wäre wohl vermessen: Laupheim wollte feiern, Laupheim hat gefeiert.

Das Heimatfest ist fast vorbei, aber das ist kein Grund zum Traurig sein: Wir haben die schönsten Momente in einem Video festgehalten.

So sieht das auch Testzentrumsbetreiber und Apotheker Buck: „Dass das Heimatfest zu einem Anstieg des lokalen Infektionsgeschehens führt, konnte jeder erahnen“, sagt Buck.

Wir stellen fest, dass aufgrund des Heimatfests ein gewisser Anstieg an Corona-Fällen da ist – das ist definitiv so. Rainer Ganser von der Stadt Laupheim

„Das war zu 100 Prozent erwartbar. So etwas lässt sich gar nicht vermeiden.“ Glücklicherweise würden durch die Omikron-Variante die meisten Fälle relativ mild verlaufen. Buck sieht es trotz der erhöhten Infektionszahlen als richtig an, dass das Fest gefeiert wurde. „Nach zwei Jahren war das für die Leute ebenso wichtig.“

Heimatfest für einen gewissen Anstieg der Fallzahlen verantwortlich

Einen Anstieg der Infektionszahlen im Landkreis Biberach lasse sich bereits seit Anfang Juni beobachten, antwortet Sarah Rieder von der städtischen Pressestelle auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Diese Entwicklung haben wir auch in der Stadt Laupheim“, ordnet die Sprecherin ein, die sich auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts stützt. Dies liege daran, dass einerseits die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung weggefallen seien und andererseits das gesellschaftliche Angebot viel stärker wieder genutzt werde, als dies noch vor ein paar Monaten der Fall gewesen sei.

„Aber wir stellen fest, dass aufgrund des Heimatfests ein gewisser Anstieg an Corona-Fällen da ist – das ist definitiv so“, sagt Rainer Ganser, vom Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Laupheim. Wie viele Infektionen allein über die Heimatfesttage und in Zusammenhang mit dem Fest hinzugekommen sind, lasse sich aktuell aufgrund der Datenlage noch nicht vollkommen abschätzen. Mit verlässlichen Daten rechnet die Stadtverwaltung erst ab Mitte der kommenden Woche.