Erleichtert, aber auch ein wenig wehmütig, zeigten sich die kaufmännischen Auszubildenden bei der Abschlussfeier an der Kilian-von-Steiner-Schule in Laupheim. Drei Jahre lang wurden Einzelhändler, Büromanager und Industriekaufleute an der Laupheimer Berufsschule fachgerecht ausgebildet.

Die Verkäufer waren bereits nach zwei Jahren für die Abschlussprüfungen vorbereitet. Jetzt haben die jungen Kaufleute die Früchte ihrer Arbeit geerntet: Bei einer Feierstunde wurden ihnen ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Besonderen Grund zum Strahlen hatten dabei die Schüler, die eine Belobigung oder einen Preis entgegen nahmen.

„Es ist ein gutes Gefühl, mit den Prüfungen fertig zu sein“, sagte Laura Bergmann von der Firma HAM, die als jahrgangsbeste Schülerin den Preis des Landrats erhielt. Ihre Klassenkameradin Doreen Maier von der Firma Häwa, resümierte: „Eine schöne Zeit geht vorbei, aber ich freue mich auch auf neue Herausforderungen“.

Folgende Schülerinnen haben die Ausbildung zur Industriekauffrau mit Erfolg absolviert:

Denise Bammert, Fa. Kässbohrer; Laura Bergmann, Fa. HAM; Jennifer Dygrin, Fa. Jermi; Julia Epp, Fa. Häwa; Jasmin Finkbeiner, Fa. Rentschler; Nadine Fischer, Fa. HAM; Julia Gerr, Fa. MSR Technologies; Anna Götz, Fa. Häwa; Daniela Jäckle, Fa. TTS Cleantec; Alice Jäger, Fa. Uhlmann; Doreen Maier, Fa. Häwa; Laura Schuhmacher, Fa. Uhlmann; Kathrin Wölfle, Fa. Schwall.

Doreen Maier, Fa. Häwa, erhielt einen Preis, Laura Bergmann, Fa. HAM, den Preis des Landrats. Eine Belobigung erhielt Denise Bammert, Fa. Kässbohrer, und Laura Schuhmacher, Fa. Uhlmann.

Die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement haben bestanden:

Sabrina Ertle, Fa. Schuh-Schweizer; Simon Möller, Fa. Gräser Bauunternehmen; Kathleen Müller, Fa. Diehl Aviation; Leonie Neuer, Fa. Baudesign Laupheim A & P; Christina Schneider, Fa. Kobler; Silvana Sliwa, Fa. Altrad Baumann;

Christina Schneider, Fa. Kobler, erhielt einen Preis. Über eine Belobigung freuten sich: Sabrina Ertle, Fa. Schuh-Schweizer; Simon Möller, Fa. Gräser Bauunternehmen; Kathleen Müller, Fa. Diehl Aviation; Leonie Neuer, Fa. Baudesign Laupheim A & P; Silvana Sliwa, Fa. Altrad Baumann;

Die Ausbildung zum Einzelhändler haben erfolgreich absolviert:

Jana Arlt, Fa. Mayer Pflege & Gesundheit; Dominik Bühler, Fa. Netto; Hanife Kurnaz, Fa. Aldi; Jovana Markovic, Fa. Hofmann Bekleidungshaus; Michelle Mertens, Fa. Globus; Rainer Oniscov, Fa. Netto; Nadine Raupach, Fa. Betz; Fabio Reh, Harry´s Sport Shop; Evelyn Schmidtchen, Fa. Hofmann; Julia Zuckle, Fa. Globus.

Dominik Bühler, Fa. Netto, erhielt einen Preis, Jana Arlt, Fa. Mayer Pflege und Gesundheit, eine Belobigung.

Die Ausbildung zur Verkäuferin haben mit Erfolg absolviert:

Katarzyna Bryk, Fa. Norma; Tanja Frank, Fa. Netto; Christina Gerlach, Fa. Schuh-Schweizer; Janina Huitz, Bekleidungshaus Hofmann; Sarah Obermaier, Fa. Edeka; Vanessa Schröder, Fa. Hofmann.

Eine Belobigung erhielt Vanessa Schröder von der Firma Hofmann Bekleidungshaus.