Eine perfekte Generalprobe

Was für eine Stimmung, was für eine Generalprobe! Drei Wochen vor dem Projektziel „Halbmarathon“ in Bad Waldsee haben sich 49 Mitglieder der Laupheimer SZ-Laufgruppe beim Öpfinger Osterlauf über zehn Kilometer ins Zeug gelegt und ihre gute Form bewiesen. Zwei Läuferinnen sicherten sich in ihren Altersklassen sogar Medaillen.

Alexander Schwarz, Chefcoach der SZ-Laufgruppe, war begeistert von seinen Schützlingen. „Ihr könnt stolz auf eure Leistungen sein. Die Generalprobe ist bei sommerlichen Temperaturen super geglückt. Freut euch auf den 11. Mai – das wird spitze“, schrieb er in die WhatsApp-Gruppe. Die Krönung eines starken Auftritts bei dem Laufevent mit insgesamt mehr als 1100 Startern freilich gelang Lucy Yuhong, die sich in der Altersklasse W45 unter 22 Starterinnen die Silbermedaille sicherte, und Petra Amann, die sich in der Klasse W60 gegen neun Konkurrentinnen Bronze erlief. Nur knapp eine Medaille verpasst haben als jeweilige Altersklassen-Vierte Susanne Frankenhauser (W45) und Claudia Joos (W50). Das vielfache Lob aus der Gruppe gab Lucy Yuhong gleich zurück: „Danke euch allen. Ich bin sehr glücklich, in der Laufgruppe zu sein. Mit euch zusammen zu trainieren ist immer das Highlight am Tag“, schrieb sie.

Allzu viel Zeit, die Erfolge zu genießen und durchzuatmen, hatten die Teilnehmer/innen freilich nicht: Am Montagvormittag stand bereits der nächste, 15 Kilometer lange Trainingslauf auf dem Programm. Denn um am 11. Mai beim Bad Waldseer „Lauffieber“ die jeweils gesteckten Ziele über die dann doch mehr als doppelt so lange Strecke (21,1 km) zu erreichen, gibt es noch einiges zu tun. Doch an Motivation dürfte es nach dem Erlebnis in Öpfingen nicht mangeln.

Ergebnisse der SZ-Laufgruppe:

10 km Männer: 110. Elmar Dehler 47:57 Minuten, 115. Maximilian Braig 48:08, 117. Alexander Schwarz 48:11, 141. Angelos Tanios 49:39, 268. Harald Welte 51:55, 169. Joachim Fromann 51:57, 210. Albert Braig 54:57, 220. Markus Liebhardt 55:49, 228. Gerhard Rodi 56:40, 241. Stefan Behrendt 58:34, 244. Harald Reiff 59:16, 248. Michael Tomisch 1:00:47 Std, 251. Alexis Papadopoulos 1:01:32, 255. Jochen Wenger 1:02:06, 257. Josef Schoch 1:02:21, 260. Herbert Blersch 1:03:33, 262. Karl Riedesser 1:04:18, 265. Thorsten Schmid 1:05:57.

10 km Frauen: 17. Lucy Yuhong 48:12 (2. Ak W40), 34. Claudia Joos 51:46 (4. W50), 36. Simone Sonneck 51:59 (5. W 40), 40. Petra Amann 52:36 (3. W55), 44. Susanne Frankenhauser (4. W45), 64. Janina Rodi 56:19, 70. Margit Barth 57:17, 82. Alexandra Braun 58:50 (6. W45), 86. Silvia Werz 59:17, 87. Margit Marquardt 59:39, 94. Edith Ackermann 1:00:24, 99. Marlies Hall-Wenger 1:01:30, 102. Petra Schoch 1:02:22, 109. Ivonne Schöberl 1:03:56, 111. Stephanie Grab 1:04:30, 112. Edith Grab 1:04:31, 115. Petra Reiff 1:05:00, 116. Anja Ruschek 1:05:05, 117. Andrea Braig 1:05:49, 119. Karin John 1:05:57, 120. Sandra Kiefer 1:06:00, 122. Nicole Waibel-Voglic 1:06:11, 129. Ulrike Keller 1:08:38, 131. Franziska Laitenberger 1:08:50, 132. Karin Müller 1:09:10, 135. Karola Russ 1:10:23, 139. Sonja Hermann 1:14:54, 140. Theresa Moosmayer 1:14:55, 141. Margit Moosmayer 1:14:55, 143. Ute Lang 1:14:55, 147. Gabriele Bosch 1:19:41.