Eine Mischung aus Kultur und Geschichte

In diesen Sommerferien brachen wieder 23 Ministranten aus Laupheim und Baustetten in Begleitung von Pfarrer Alexander Hermann und Pfarrer Andrew Owuso in die Ewige Stadt Rom auf.

Zum ersten Mal war ein Besuch in den Vatikanischen Gärten geplant, was ein weiterer Höhepunkt der Reise sein sollte. Darüber hinaus erwartete die Gruppe die bekannte Mischung aus Kultur und Geschichte.

Die Wallfahrt begann mit einem Gottesdienst in Sankt Peter und Paul in Laupheim, bei dem die Ministranten den Pilgersegen empfingen. Danach ging es los zum Stuttgarter Flughafen, von dem aus der Flieger Richtung Italien abhob.

In den folgenden Tagen besuchten die „Minis“ viele berühmte Sehenswürdigkeiten, aber auch kleinere, unbekanntere Orte – Pfarrer Hermann kennt Rom wie seine Westentasche. So durften die Ministranten neben dem Kolosseum, dem Trevi-Brunnen, der Spanischen Treppe und dem Forum Romanum auch eine Katakombe und den Aventin-Hügel mit dem „Schlüssellochblick“ bewundern. Die Abende ließ die Gruppe stets beim gemeinsamen Essen ausklingen. Diese Reise wurde zu einem unvergesslichen Abenteuer.