Einbruch in eine Wohung in Laupheim

Nicht schwer gemacht wurde es einem Dieb in den vergangenen Tagen in Laupheim. Durch eine offene Terassentür drang der Unbekannte in eine Wohnung ein. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch am Montag oder Dienstag in der Konrad-Adenauer-Straße. Dort fand er zwischen 14.30 und 22 Uhr eine offene Balkontür vor, gelangte so ins Innere und suchte nach Wertgegenständen. Er fand Elektronikgeräte, eine Uhr und Geld, nahm die Beute an sich und flüchtete. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392 / 963 00) nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt den Täter.