Einbrecher schlagen in Achstetten und Baustetten zu

Einbrecher sind am Montag in Achstetten und Baustetten gleich in zwei Häuser eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte in der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in der Neidhardstraße in Baustetten jin ein Haus gebrochen ein. Durch ein Fenster waren sie in das Innere gelangt und durchwühlten danach die Zimmer und fanden Geld. Die Beute nahmen sie mit. Gegen 19 Uhr stiegen dann Unbekannte in ein Haus in der Urspringstraße in Achstetten ein. Sie hebelten dafür die Tür der Terrasse auf. Im Haus suchten sie nach Brauchbarem. Ob sie hier etwas mitnahmen, ist laut Polizei noch unklar. Das werde noch ermittelt. In beiden Fällen sucht die Polizei Laupheim (Telefon 07392 / 39600) nach den Tätern und nachdem Diebesgut. Sie sicherte hierfür auch Spuren.

Allgemein weist die Polizei auf Folgendes hin: Sollten Personen in der Nähe solcher Vorfälle etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, sollten sie sofort die Polizei verstädnigen (Notruf 110). Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden oder aus einem Anruf entscheidende Hinweise hervorgehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potenziellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher festzunehmen.